Россельхозбанк представил свои продукты и услуги на Дне поля и сенажа ПФО 2025

День поля и сенажа Приволжского федерального округа собрал представителей аграрной отрасли в п. Угорье Кинельского района Самарской области на учебно-производственной базе Самарского государственного аграрного университета. Деловая программа включала в себя демонстрацию агротехнологий и инноваций, актуальные решения в растениеводстве и кормозаготовке, обмен опытом по животноводству, дискуссию клуба директоров о перспективах развития и проблемах агробизнеса. Растениеводы, животноводы, представители органов власти, профессиональных союзов и научной среды обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы.

Участников мероприятия поприветствовали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков и председатель Зернового Соевого Союза ПФО Олег Михеенко.

Самарский филиал РСХБ представил на Дне поля свои продукты и услуги для агропромышленного сектора и не только. Для представителей АПК традиционно Россельхозбанк предоставляет льготные кредиты на оборотные и инвестиционные цели. А также все виды банковских услуг как для юридических, так и для физических лиц: вклады, накопительные счета, кредитные карты и др.

"Мы всегда поддерживали сельское хозяйство Самарской области, в 2025 году мы наращиваем объемы льготного кредитования. На сегодняшний день Самарский филиал предоставил агросектору более 13,5 млрд рублей, в том числе более 8,5 млрд по льготной ставке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансирование по льготной ставке увеличилось на 13%. Основная доля кредитования как обычно приходится на сезонно-полевые работы — более 12 млрд рублей, из которых более 8 млрд рублей выделены на льготных условиях", — отмечает заместитель директора Самарского регионального филиала РСХБ Андрей Линкер.