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Россельхозбанк представил свои продукты и услуги на Дне поля и сенажа ПФО 2025 Показали потенциал: репортаж с Дня поля и сенажа ПФО Федеральный проект "Кадры в АПК": работа на селе становится все более интересной, комфортной и доходной Режим импортозамещения: самарским аграриям представили новые гибриды подсолнечника CARCADE укрепляет партнёрскую сеть в регионах

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Россельхозбанк представил свои продукты и услуги на Дне поля и сенажа ПФО 2025

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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День поля и сенажа Приволжского федерального округа собрал представителей аграрной отрасли в п. Угорье Кинельского района Самарской области на учебно-производственной базе Самарского государственного аграрного университета. Деловая программа включала в себя демонстрацию агротехнологий и инноваций, актуальные решения в растениеводстве и кормозаготовке, обмен опытом по животноводству, дискуссию клуба директоров о перспективах развития и проблемах агробизнеса. Растениеводы, животноводы, представители органов власти, профессиональных союзов и научной среды обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Участников мероприятия поприветствовали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков и председатель Зернового Соевого Союза ПФО Олег Михеенко.

Самарский филиал РСХБ представил на Дне поля свои продукты и услуги для агропромышленного сектора и не только. Для представителей АПК традиционно Россельхозбанк предоставляет льготные кредиты на оборотные и инвестиционные цели. А также все виды банковских услуг как для юридических, так и для физических лиц: вклады, накопительные счета, кредитные карты и др.

"Мы всегда поддерживали сельское хозяйство Самарской области, в 2025 году мы наращиваем объемы льготного кредитования. На сегодняшний день Самарский филиал предоставил агросектору более 13,5 млрд рублей, в том числе более 8,5 млрд по льготной ставке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансирование по льготной ставке увеличилось на 13%. Основная доля кредитования как обычно приходится на сезонно-полевые работы — более 12 млрд рублей, из которых более 8 млрд рублей выделены на льготных условиях", — отмечает заместитель директора Самарского регионального филиала РСХБ Андрей Линкер.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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