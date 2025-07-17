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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарские аграрные предприятия развивают экспорт при поддержке ФГБУ "Агроэкспорт"

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области провело рабочее совещание с представителями Федерального государственного бюджетного учреждения "Агроэкспорт" в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Самарской области".

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

В ходе мероприятия участники обсудили текущие показатели экспорта сельскохозяйственной продукции региона, перспективы взаимодействия с федеральным центром поддержки экспорта, а также рассмотрели механизмы, направленные на развитие внешнеэкономической деятельности предприятий АПК региона.

По итогам первого полугодия 2025 г. объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Самарской области составил почти 180 тысяч тонн. Продукция региона поставлялась в 45 стран. Среди основных импортеров — страны Ближнего Востока и Средней Азии, а также Китай и Беларусь.

Ключевыми экспортными позициями АПК Самарской области в текущем году стали продукты масложировой отрасли, которые составили более половины от общего объема экспорта.

Представители ФГБУ "Агроэкспорт" подробно рассказали о форматах сотрудничества с регионами, включая организацию выездных мероприятий, участие в международных ярмарках и деловых миссиях, а также представили цифровой инструмент поддержки экспортеров — сервис "Персональный помощник по экспорту". Этот ресурс позволяет предприятиям оперативно получать консультации по логистике, сертификации, таможенному оформлению и другим ключевым вопросам экспортной деятельности. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

Особое внимание было уделено инициативе проведения регионального часа с сельхозатташе. Это мероприятие предполагает прямую встречу экспортно-ориентированных предприятий Самарской области с представителями Минсельхоза России, аккредитованными за рубежом. В ходе мероприятий участники смогут получить актуальную информацию о рыночных условиях, требованиях стран-импортеров, возможностях установления деловых контактов, а также задать свои вопросы напрямую специалистам, работающим непосредственно в принимающих странах. Такой формат станет важным инструментом для выхода самарских товаров на новые рынки.

В 2024 г. при содействии Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России ряд предприятий Самарской области воспользовались государственной поддержкой, в частности ООО "МИБАО", ООО "НАДО", ООО "ЖВЗ" и ООО "КФ "СЛАСТИ" разместили свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Турции, Вьетнама, Египта, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Подобрать подходящую меру государственной поддержки можно на официальном сайте ФГБУ "Агроэкспорт" по ссылке.

Задачу по содействию производителям товаров и услуг при развитии внешне-экономической деятельности и выходе на рынки дружественных стран поставил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных задач региона на ближайшие годы", — отмечал глава региона.

Реализация задач проекта "Экспорт продукции АПК" является одним из ключевых направлений национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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