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"Росгосстрах" заработал более 5 млрд чистой прибыли за первое полугодие 2025 года Каждое 10 обращение владельцев квартир к страховщикам связано с хулиганством — аналитика ВСК ВТБ: спрос на страхование от мошенничества и сезонных рисков удвоился Россияне выбирают страховых агентов для защиты автомобилей и ипотечного жилья: ВСК подвел итоги работы агентской сети за первое полугодие 2025 года Авито Авто: что жители Приволжского федерального округа знают об ОСАГО

Страхование Финансы

"Росгосстрах" заработал более 5 млрд чистой прибыли за первое полугодие 2025 года

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль "Росгосстраха" (РГС) достигла 5,4 млрд рублей, что на 4% больше по сравнению с аналогичным ретроспективно пересчитанным показателем прошлого года.

Страховые премии, собранные компанией, выросли на 8% до 47,8 млрд рублей (по данным операционного учета). Наилучшие результаты "Росгосстрах" традиционно показал в классическом страховании строений и имущества физических и юридических лиц, моторных, а также личных видах страхования (включая страхование от критических заболеваний, например, онкологических).

За первые 6 месяцев года "Росгосстрах" поддержал тысячи клиентов в сложных жизненных ситуациях и выплатил более 23,7 млрд рублей по договорам страхования и перестрахования.

Успешная работа позволила компании нарастить активы до 128,8 млрд рублей. Собственный капитал увеличился до 69,6 млрд рублей.

"Прибыльное первое полугодие — это не только следствие нашей грамотной инвестиционной политики, но и результат синергии агентского, партнерского, корпоративного и цифрового каналов продаж, благодаря которым многие новые и действующие клиенты компании смогли получить защиту в широком спектре страховых решений, — прокомментировал генеральный директор "Росгосстраха" Максим Шепелев. — Повлияло и то, что мы тщательно следим за эффективностью операционной деятельности и продолжаем серьезные внутренние преобразования, нацеленные на перестройку процессов, цифровизацию и повышение скорости вывода на рынок продуктов, которые отвечают быстроменяющимся потребностям клиентов. Но самое важное для нас — чтобы за каждой инновацией и технологией люди чувствовали реальную заботу и поддержку надежного страхового партнера, который в любом случае рядом".

Так, в конце весны — начале лета этого года "Росгосстрах" урегулировал массовые убытки по природным бедствиям в Тюмени, Красноярске, Чувашии, Краснодарском крае по упрощенной схеме, собирая необходимые справки самостоятельно. А многие случаи по рискам терактов и падению беспилотников РГС рассматривал индивидуально, оперативно осуществляя по ним многомиллионные выплаты, в частности, в Суджанском районе, Тверской, Тульской, Московской и других областях.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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