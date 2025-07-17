На пожаре в Жигулевске спасли 13 человек

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В среду, 16 июля, в Жигулевске произошел пожар в микрорайоне В-1. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области