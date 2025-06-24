Молодых управленцев Самарской области приглашают на конкурс "Лидеры села–2025"

Состоялся официальный запуск Всероссийского конкурса молодых управленцев "Лидеры села — 2025" — одного из флагманских проектов в сфере развития сельских территорий и подготовки новых кадров для села. Участниками конкурса могут стать инициативные молодые люди от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий. Стать участником легко: нужно подать заявку и в срок выполнять задания.
Подготовке кадров для села уделяется большое внимание в рамках федеральной программы "Кадры для АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.
По итогам последнего конкурса "Лидеры села" три представителя Самарской области были признаны победителями. Талантливые управленцы из Сергиевского, Ставропольского и Кинель-Черкасского районов доказали, что в регионе есть настоящие лидеры местного самоуправления, готовые развивать сельские территории и вдохновлять других.
Конкурс "Лидеры села" организован Общероссийской молодежной общественной организацией "Российский союз сельской молодежи" (РССМ).
"Лидеры села" — это не просто проект, а реальный инструмент перезагрузки управленческого будущего сельских территорий, — отметил председатель РССМ, член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский. — Это возможность для молодых людей взять на себя ответственность, стать голосом и делом своей малой родины. Только в прошлом году в конкурсе приняли участие более 20 тысяч молодых людей из 89 регионов страны. И фермеры, и студенты, и общественные деятели — целеустремленные, активные, неравнодушные".
Третий сезон конкурса обещает быть не менее масштабным. Регистрация уже открыта на официальном сайте лидерысела.рф.
Конкурс "Лидеры села" включает:
— образовательную траекторию с онлайн и очными форматами;
— серию дистанционных испытаний (тесты знаний, мотивации, лидерского потенциала);
— финал в очном формате;
— программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями;
— возможность стажировок в органах власти и рекомендации в кадровый резерв.
Официальный телеграм-канал проекта.
"Конкурс молодых управленцев "Лидеры села — 2025" — это проект для тех, кто не ждет перемен — а создает их, — говорят организаторы. — Заявки для участия принимаются до 30 сентября 2025 года".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами