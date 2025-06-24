Молодых управленцев Самарской области приглашают на конкурс "Лидеры села–2025"

Состоялся официальный запуск Всероссийского конкурса молодых управленцев "Лидеры села — 2025" — одного из флагманских проектов в сфере развития сельских территорий и подготовки новых кадров для села. Участниками конкурса могут стать инициативные молодые люди от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий. Стать участником легко: нужно подать заявку и в срок выполнять задания.

Подготовке кадров для села уделяется большое внимание в рамках федеральной программы "Кадры для АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

По итогам последнего конкурса "Лидеры села" три представителя Самарской области были признаны победителями. Талантливые управленцы из Сергиевского, Ставропольского и Кинель-Черкасского районов доказали, что в регионе есть настоящие лидеры местного самоуправления, готовые развивать сельские территории и вдохновлять других.

Конкурс "Лидеры села" организован Общероссийской молодежной общественной организацией "Российский союз сельской молодежи" (РССМ).

"Лидеры села" — это не просто проект, а реальный инструмент перезагрузки управленческого будущего сельских территорий, — отметил председатель РССМ, член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский. — Это возможность для молодых людей взять на себя ответственность, стать голосом и делом своей малой родины. Только в прошлом году в конкурсе приняли участие более 20 тысяч молодых людей из 89 регионов страны. И фермеры, и студенты, и общественные деятели — целеустремленные, активные, неравнодушные".

Третий сезон конкурса обещает быть не менее масштабным. Регистрация уже открыта на официальном сайте лидерысела.рф.

Конкурс "Лидеры села" включает:

— образовательную траекторию с онлайн и очными форматами;

— серию дистанционных испытаний (тесты знаний, мотивации, лидерского потенциала);

— финал в очном формате;

— программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями;

— возможность стажировок в органах власти и рекомендации в кадровый резерв.

Официальный телеграм-канал проекта.

"Конкурс молодых управленцев "Лидеры села — 2025" — это проект для тех, кто не ждет перемен — а создает их, — говорят организаторы. — Заявки для участия принимаются до 30 сентября 2025 года".