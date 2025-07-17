16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские производители вошли в число "Экспортеров года" в ПФО Строительная династия с богатой историей: как в регионе поддерживают семейное предпринимательство Россияне рассказали, как относятся к коллегам-студентам В Казани запущен сервис временной занятости "Авито Подработка" Авито Работа собрала хорошие истории о людях, нашедших свое место

Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарские производители вошли в число "Экспортеров года" в ПФО

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Приволжском федеральном округе. В этом году сразу четыре предприятия Самарской области вошли в число лучших.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Это компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года.

"Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача — поддерживать и продвигать местное производство", — не раз отмечал руководитель области Вячеслав Федорищев.ъ

ООО "АвтоГазТранс" присвоили первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП. Компания отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области. При его содействии компания вышла на рынок Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении. Кроме того, предприятие становилось участником отраслевой выставки, а также бизнес-миссии в Узбекистан в составе региональной делегации.

Сразу в двух номинациях победило ООО "Услада". Производитель из Жигулевска занял первое место в номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие пределы)" в сегменте МСП.

Руководитель предприятия Татьяна Никитина заняла 3третье место в номинации "Лучшая женщина — экспортер" в сегменте МСП. Компания-производитель кондитерских изделий с 1997 г. выпускает печенье, вафли, зефир.

В число призеров вошла компания "Квантум". Предприятие производит и поставляет на внешние рынки стационарные растворные узлы для сельского хозяйства. Компания уже не в первый раз становится финалистом конкурса. В этом году директору компании Александру Копцеву присудили третье место в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (МСП).

Первое место в номинации "Экспортер года в сфере услуг" (крупный бизнес) занял "Самарский областной клинический онкологический диспансер".

Церемония награждения победителей окружного этапа состоится 27 августа в Чебоксарах. Конкурс "Экспортер года" проводится Российским экспортным центром в рамках национального проекта "Экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

"Высокая оценка экспортной деятельности наших предприятий говорит о динамичном развитии самих компаний, а также об эффективности действующих мер господдержки. Мы продолжаем создавать необходимые условия для выхода местных производителей на зарубежные рынки. Гордимся успехом наших предприятий и уверены, что их успех станет примером для других компаний региона", — акцентировал заместитель председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность помогает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Самарской области. ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Также в Самарской области действует Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где инвесторы получают необходимые консультации и сопровождение в режиме "единого окна".

Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3