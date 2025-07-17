Самарские производители вошли в число "Экспортеров года" в ПФО

Конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Приволжском федеральном округе. В этом году сразу четыре предприятия Самарской области вошли в число лучших.

Это компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года.

"Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача — поддерживать и продвигать местное производство", — не раз отмечал руководитель области Вячеслав Федорищев.ъ

ООО "АвтоГазТранс" присвоили первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП. Компания отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области. При его содействии компания вышла на рынок Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении. Кроме того, предприятие становилось участником отраслевой выставки, а также бизнес-миссии в Узбекистан в составе региональной делегации.

Сразу в двух номинациях победило ООО "Услада". Производитель из Жигулевска занял первое место в номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие пределы)" в сегменте МСП.

Руководитель предприятия Татьяна Никитина заняла 3третье место в номинации "Лучшая женщина — экспортер" в сегменте МСП. Компания-производитель кондитерских изделий с 1997 г. выпускает печенье, вафли, зефир.

В число призеров вошла компания "Квантум". Предприятие производит и поставляет на внешние рынки стационарные растворные узлы для сельского хозяйства. Компания уже не в первый раз становится финалистом конкурса. В этом году директору компании Александру Копцеву присудили третье место в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (МСП).

Первое место в номинации "Экспортер года в сфере услуг" (крупный бизнес) занял "Самарский областной клинический онкологический диспансер".

Церемония награждения победителей окружного этапа состоится 27 августа в Чебоксарах. Конкурс "Экспортер года" проводится Российским экспортным центром в рамках национального проекта "Экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

"Высокая оценка экспортной деятельности наших предприятий говорит о динамичном развитии самих компаний, а также об эффективности действующих мер господдержки. Мы продолжаем создавать необходимые условия для выхода местных производителей на зарубежные рынки. Гордимся успехом наших предприятий и уверены, что их успех станет примером для других компаний региона", — акцентировал заместитель председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность помогает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Самарской области. ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Также в Самарской области действует Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где инвесторы получают необходимые консультации и сопровождение в режиме "единого окна".

Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".