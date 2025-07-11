Тольяттинское предприятие повышает эффективность по методикам бережливого производства

В рамках реализации федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", компания ООО "Спецремстрой-Т" (Тольятти) завершила первый этап диагностики производственных процессов и приступила к их системному улучшению.

В феврале 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в этом важном проекте, а также обеспечить доступность методик повышения производительности труда для местных компаний.

Поддержку в внедрении бережливых технологий оказывает Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Самарской области — оператор федерального проекта. Под руководством экспертов РЦК ключевые специалисты тольяттинского предприятия прошли углубленное обучение инструментам бережливого производства, инвестировав в развитие персонала более 500 часов.

Основным объектом для оптимизации процессов ООО "Спецремстрой-Т" стало производство ламинированных ПВХ-окон, которое обеспечивает около 12% общей выручки. Именно на этом участке фиксировался самый высокий уровень брака, что сделало его приоритетным направлением для изменений.

За три месяца совместной работы специалисты провели диагностику всех этапов производственной цепочки — от склада сырья до склада готовой продукции. В ходе анализа было выявлено более 100 проблемных точек, требующих внимания и проработки.

Первый этап программы, включающий диагностику, завершен: реорганизован сборочный конвейер и буферная зона со стеклопакетами, перемещена часть оборудования для оптимизации внутренней логистики, запущена вторая стеклопакетная линия.

Изменения уже принесли положительный эффект: потери времени на перемещение сотрудников в цехе сократились на 90%, производственные возможности участка выросли на 7%, освоено собственное изготовление широкоформатных стеклопакетов (СТП).

Сейчас на эталонном участке продолжают внедряться физические и геометрические изменения, направленные на повышение эргономики рабочих мест и снижение факторов, влияющих на качество продукции. Предприятие стремится к снижению времени производственного цикла и объемов незавершенного производства на 30%, а также увеличению выработки на одного сотрудника на те же 30%.

"Участие в федеральном проекте "Производительность труда" дало нам возможность взглянуть на собственные процессы с новой стороны. Мы получили профессиональную экспертизу, современные методики управления и мотивированную рабочую группу внутри компании. Уверен, что с поддержкой РЦК мы создадим комплексный подход к улучшениям", — говорит заместитель директора ООО "Спецремстрой-Т" Никита Проценко.

"Самарская область активно участвует в реализации федерального проекта "Производительность труда". Более 200 предприятий региона работают над повышением эффективности производств, системно изменяя бизнес и повышая конкурентоспособность. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы", — подчеркивает значимость федерального проекта глава минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Более подробную информацию об условиях участия в проекте можно получить на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф