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Экономическая политика Экономика и бизнес

К проекту по повышению производительности в Самарской области присоединились новые предприятия

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" четыре самарских предприятия — ООО "Платинум", ООО "Прогресс благоустройства", ООО "НМТ" и АО "Металлист-Самара" — начали внедрение бережливого производства.

В феврале 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

Федеральный проект "Производительность труда" направлен на поддержку российских предприятий в переходе на передовые практики менеджмента и технологии, обеспечивая устойчивый экономический рост и развитие отечественной промышленности. Стать участником федпроекта могут компании различных отраслей.

Так, среди вновь вступивших, компания "Платинум" работает на рынке обращения вторичных металлов практически во всех регионах европейской части Российской Федерации. Предприятие "Прогресс благоустройства" производит оборудование для парков, игровых и спортивных площадок. Фирма "НМТ" производит мягкую мебель и предметы интерьера. "Металлист-Самара" — крупный двигателестроительный завод, основной специализацией которого является изготовление жаровых частей двигателей.

"Целью вступления в проект нашего предприятия является увеличение производительности труда в условиях жесткого дефицита кадров, с которым столкнулись промышленные предприятия в последнее время. — прокомментировала директор по развитию АО "Металлист-Самара" Ярославна Кузнецова. — Потребность в комплектующих для газотурбинных двигателей, выпускаемых нашим предприятием, стремительно растет с каждым годом. И закрыть потребность рынка возможно с внедрением различных инструментов, предлагаемых федеральным проектом: бережливое производство, оптимизация бизнес-процессов, повышение квалификации имеющихся сотрудников и других. Перед нами стоит задача — освоение новых изделий, и мы готовы к увеличению объемов производства и оказанию помощи со стороны экспертов РЦК".

В ходе первого этапа реализации федпроекта эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области обучат рабочие группы предприятий методикам бережливого производства. Ожидается, что благодаря этим мерам компании смогут снизить потери, повысить выработку и укрепить свои позиции на рынке.

"Внедрение принципов бережливого производства, как показывает практика, помогает предприятиям не только оптимизировать процессы, но и создать устойчивую систему постоянного улучшения, которая обеспечит рост эффективности и конкурентоспособности", — отметил директор РЦК Константин Серов.

Уже более 200 компаний в регионе улучшают свои производственные процессы благодаря федеральному проекту "Производительность труда".

Глава минпромторга Самарской области Денис Гурков подчеркнул важность этого шага: "Присоединение новых участников к федеральному проекту свидетельствует о растущем интересе бизнеса к программам повышения производительности. Мы продолжаем активно работать над созданием условий для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни в регионе. Подобные инициативы являются важным элементом стратегии развития нашей промышленности".

Желающие присоединиться к федеральному проекту могут получить подробную информацию на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

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