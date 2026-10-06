В День инноватора "Жигулевская долина" объединит институты поддержки и технологических предпринимателей

22 октября в технопарке "Жигулевская долина" состоится традиционный День инноватора. Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарк "Жигулевская долина".
В программе — актуальная информация о доступных мерах государственной поддержки инновационных и технологических проектов. Свои инструменты представят Фонд содействия инновациям, АНО "Агентство по технологическому развитию", Фонд поддержки технологического предпринимательства, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Фонд "Сколково". Особый акцент в этом году планируется сделать на грантовой поддержке инновационных бизнес-проектов.
На площадке Дня инноватора также пройдут мастер-классы и индивидуальные консультации профильных специалистов технопарка и представителей региональных и федеральных институтов поддержки.
"Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в России по уровню инновационной активности организаций. Мы заинтересованы в том, чтобы технологические предприниматели региона могли напрямую получать информацию о существующих инструментах поддержки и использовать их для развития своих проектов. День инноватора — это возможность в одном месте обсудить с институтами развития конкретные шаги по реализации инновационных идей", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.
Развитие технологического и инновационного бизнеса остается одним из приоритетных направлений развития Самарской области. Ядром этой системы является технопарк "Жигулевская долина", где выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты.
Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" выступает региональным оператором Фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию". На площадке технопарка работает представитель Фонда содействия инноваций. Сотрудничество с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области позволяет доращивать проекты резидентов до требований крупных промышленных партнеров.
В 2025 г. "Жигулевская долина" вновь вошла в топ-3 технопарков страны, заняв второе место XI Национального рейтинга технопарков России.
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация и подробная программа доступны по ссылке.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!