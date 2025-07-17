Самарская область запросила 6,5 млрд руб. на коммунальную инфраструктуру

Правительство Самарской области запросило более 6,5 млрд руб. из федерального бюджета на развитие коммунальной инфраструктуры. Об этом в четверг, 17 июля, в своем телеграм-канале сообщил председатель регионального правительства Михаил Смирнов.

"Сегодня по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева совместно с коллегами из Правительства Самарской области принял участие в заседании президиума штаба Правительства России по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Обсуждались крайне важные вопросы, в том числе заявки региона на предоставление кредитов для развития инфраструктуры городов и районов области", - написал Михаил Смирнов.

По его словам, правительство области направило в федеральное правительство заявки на получение средств для обновления системы теплоснабжения и ливневой канализации в Самаре, реконструкции системы водоснабжения и водоотведения Сызрани, развития системы сброса ливневых вод в Тольятти, реконструкции систем теплоснабжения поселка Новосемейкино, строительства новых котельных в Кинель-Черкасском районе, и о больших планах в областной столице.

Областные власти рассчитывают, что из запрошенных средств около 3,5 млрд руб. будут выделены в ближайшие два года.

"Каждый год мы наблюдаем проблемы с теплоснабжением, аварии и отключения многоквартирных домов от тепла. Каждый год — жалобы и возмущение людей. Мы хотим закрыть этот вопрос не навсегда (это невозможно), но на многие годы вперёд. Каждый год ливневая канализация не справляется с потоками воды. Дороги затоплены, на улицах пробки — не мне об этом рассказывать. Проблема старая, но губернатор поручил решать этот вопрос не косметически, а всерьёз. И так в каждом из названных мною случаев", - проиллюстрировал остроту проблем председатель облправительства.