Самарская область запросила 6,5 млрд руб. на коммунальную инфраструктуру

Правительство Самарской области запросило более 6,5 млрд руб. из федерального бюджета на развитие коммунальной инфраструктуры. Об этом в четверг, 17 июля, в своем телеграм-канале сообщил председатель регионального правительства Михаил Смирнов.
"Сегодня по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева совместно с коллегами из Правительства Самарской области принял участие в заседании президиума штаба Правительства России по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Обсуждались крайне важные вопросы, в том числе заявки региона на предоставление кредитов для развития инфраструктуры городов и районов области", - написал Михаил Смирнов.
По его словам, правительство области направило в федеральное правительство заявки на получение средств для обновления системы теплоснабжения и ливневой канализации в Самаре, реконструкции системы водоснабжения и водоотведения Сызрани, развития системы сброса ливневых вод в Тольятти, реконструкции систем теплоснабжения поселка Новосемейкино, строительства новых котельных в Кинель-Черкасском районе, и о больших планах в областной столице.
Областные власти рассчитывают, что из запрошенных средств около 3,5 млрд руб. будут выделены в ближайшие два года.
"Каждый год мы наблюдаем проблемы с теплоснабжением, аварии и отключения многоквартирных домов от тепла. Каждый год — жалобы и возмущение людей. Мы хотим закрыть этот вопрос не навсегда (это невозможно), но на многие годы вперёд. Каждый год ливневая канализация не справляется с потоками воды. Дороги затоплены, на улицах пробки — не мне об этом рассказывать. Проблема старая, но губернатор поручил решать этот вопрос не косметически, а всерьёз. И так в каждом из названных мною случаев", - проиллюстрировал остроту проблем председатель облправительства.
Последние комментарии
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...