В регионе стартовал прием заявок на конкурс грантов для СОНКО

В Самарской области стартовал прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в региональном конкурсе грантов на реализацию своих социальных проектов. Прием заявок продлится до 21 июля. Результаты будут известны в октябре 2025 года.

Поддержка социально ориентированных НКО определена губернатором Вячеславом Федорищевым в качестве одного из приоритетов социально-экономического развития региона.

"Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО, а также сохраним поддержку муниципальных программ развития этого сектора", - отмечал ранее глава региона.

В этом году общий размер грантового фонда превышает 90 млн рублей. Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку. Максимальная сумма гранта сохраняется на уровне 2 млн рублей, а срок реализации проектов - 18 месяцев.

Всего в конкурсе выделено девять направлений и 32 тематики социальных проектов. Это проекты в области науки и образования, культуры и искусств, социального обслуживания населения, пропаганды семейных ценностей, охраны здоровья граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, поддержки благотворительности и добровольчества, а также патриотического воспитания и ресурсной поддержки социально-ориентированных НКО.

"Региональный конкурс позволил нам поддержать уже более 330 проектов социально ориентированных НКО, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Для того чтобы участвовать в конкурсе смогло как можно больше инициативных команд региона, мы проведем серию консультаций, на которых детально рассмотрим ключевые моменты подготовки заявок".

Участвовать в региональном конкурсе могут СОНКО, зарегистрированные на территории Самарской области и работающие не менее шести месяцев.

Самарская область занимает четвертое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора "Регион - НКО" 2024 года. Эксперты агентства "РАЭКС-Аналитика" высоко оценили активную деятельность НКО в регионе, господдержку некоммерческого сектора, а также социальную значимость работы, которую реализуют инициативные команды.

В этом году прием заявок будет осуществляться через интегрированную информационную систему "Электронный бюджет". По подготовке заявок и работе с новой системой пройдет серия вебинаров.

График консультаций по подготовке заявок размещен в специальном разделе на сайте.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.