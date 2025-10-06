16+
Облправительство Власть и политика

Прожиточный минимум в Самарской области увеличат на 1134 рубля

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассчитало величину прожиточного минимум на 2026 год. Его увеличат на 1134 рубля.

Сейчас проект постановления правительства проходит антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке говорится, что величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на очередной год устанавливается путем умножения показателя по РФ на коэффициент региональной дифференциации. Для Самарской области он установлен в размере 0,94.

"Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России установлена в размере 18 939 рублей. В Самарской области он составит 17 803 рубля, что 1134 рубля или на 6,8% больше аналогичной величины, установленной на 2025 год (16 669 рублей)", — указано в пояснительной записке.

Величины прожиточного минимума по группам населения в Самарской области на 2025 год составят:

  • для трудоспособного населения — 19 405 рублей;
  • для пенсионеров — 15 311 рублей;
  • для детей — 17 269 рублей.

"Темпы роста расчетных величин прожиточного минимума сложились в размере 106,8% по каждой группе населения. Они превысили прогнозное значение индекса потребительских цен в Самарской области на 2025 год, составившее 104,0% по базовому варианту", — говорится в документе.

Прожиточный минимум — наименьший доход, которого человеку достаточно для обеспечения базовых потребностей. Под этими потребностями подразумеваются покупка продуктов, самой необходимой одежды и обуви, промтоваров, оплата жилья и услуг ЖКХ, расходы на транспорт. Прожиточный минимум нужен для оценки уровня жизни людей, расчета социальных пособий и студенческих стипендий, обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ).

