В Самарской области увеличат прожиточный минимум

Специалисты министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассчитали величину прожиточного минимум на 2025 год. Он будет больше того, что действует сейчас.

Проект постановления правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке к документу говорится, что величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на очередной год устанавливается путем умножения показателя по РФ на коэффициент региональной дифференциации, который для Самарской области установлен в размере 0,94.

"Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России установлена в размере 17 733 рублей. В Самарской области он составит 16 669 рублей, что на 2 143 рублей или на 14,8% больше аналогичной величины, установленной на 2024 год (14 526 руб.)", — указано в пояснительной записке.

Величины прожиточного минимума по группам населения в Самарской области на 2025 год составят:

для трудоспособного населения — 18 169 рублей;

для пенсионеров — 14 335 рублей;

для детей — 16 169 рублей.

"Темпы роста расчетных величин прожиточного минимума сложились в размере 114,8% по каждой группе населения. Они превысили прогнозное значение индекса потребительских цен в Самарской области на 2025 год, составившее 104,0% по базовому варианту", — говорится в документе.