16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области увеличат прожиточный минимум Встреча власти и бизнеса: предпринимателям региона расскажут о финансовых мерах господдержки Резиденты ОЭЗ "Тольятти" установили рекорд отправки грузов по железной дороге Статус социального предприятия получили 242 субъекта МСП Самарской области В Самаре пройдет ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов МСП

Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самарской области увеличат прожиточный минимум

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассчитали величину прожиточного минимум на 2025 год. Он будет больше того, что действует сейчас.

Фото: Волга Ньюс

Проект постановления правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке к документу говорится, что величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на очередной год устанавливается путем умножения показателя по РФ на коэффициент региональной дифференциации, который для Самарской области установлен в размере 0,94.

"Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России установлена в размере 17 733 рублей. В Самарской области он составит 16 669 рублей, что на 2 143 рублей или на 14,8% больше аналогичной величины, установленной на 2024 год (14 526 руб.)", — указано в пояснительной записке.

Величины прожиточного минимума по группам населения в Самарской области на 2025 год составят:

  • для трудоспособного населения — 18 169 рублей;
  • для пенсионеров — 14 335 рублей;
  • для детей — 16 169 рублей.

"Темпы роста расчетных величин прожиточного минимума сложились в размере 114,8% по каждой группе населения. Они превысили прогнозное значение индекса потребительских цен в Самарской области на 2025 год, составившее 104,0% по базовому варианту", — говорится в документе.

Прожиточный минимум — наименьший доход, которого человеку достаточно для обеспечения базовых потребностей. Под этими потребностями подразумеваются покупка продуктов, самой необходимой одежды и обуви, промтоваров, оплата жилья и услуг ЖКХ, расходы на транспорт. Прожиточный минимум нужен для оценки уровня жизни людей, расчета социальных пособий и студенческих стипендий, обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4