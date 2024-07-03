В Самарской области увеличат прожиточный минимум

Специалисты министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассчитали величину прожиточного минимум на 2025 год. Он будет больше того, что действует сейчас.
Проект постановления правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке к документу говорится, что величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на очередной год устанавливается путем умножения показателя по РФ на коэффициент региональной дифференциации, который для Самарской области установлен в размере 0,94.
"Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России установлена в размере 17 733 рублей. В Самарской области он составит 16 669 рублей, что на 2 143 рублей или на 14,8% больше аналогичной величины, установленной на 2024 год (14 526 руб.)", — указано в пояснительной записке.
Величины прожиточного минимума по группам населения в Самарской области на 2025 год составят:
- для трудоспособного населения — 18 169 рублей;
- для пенсионеров — 14 335 рублей;
- для детей — 16 169 рублей.
"Темпы роста расчетных величин прожиточного минимума сложились в размере 114,8% по каждой группе населения. Они превысили прогнозное значение индекса потребительских цен в Самарской области на 2025 год, составившее 104,0% по базовому варианту", — говорится в документе.
Прожиточный минимум — наименьший доход, которого человеку достаточно для обеспечения базовых потребностей. Под этими потребностями подразумеваются покупка продуктов, самой необходимой одежды и обуви, промтоваров, оплата жилья и услуг ЖКХ, расходы на транспорт. Прожиточный минимум нужен для оценки уровня жизни людей, расчета социальных пособий и студенческих стипендий, обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ).