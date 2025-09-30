Глава Чапаевска станет министром внутренней политики Самарской области

Глава Чапаевска Александр Кузнецов перейдет на работу в правительство Самарской области. Он возглавит министерство внутренней политики. Об этом во вторник, 30 сентября, на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"В Чапаевске и.о. главы назначен заместитель. Уверен, что депутатский корпус его поддержит", - добавил губернатор, не назвав фамилию.
Напомним, Александр Кузнецов возглавлял Чапаевск с 2022 года. До этого он был главой Октябрьского района Самары (2018-2022) и замом прокурора города (2015-2018).
Министерство внутренней политики было создано в прошлом году. Его возглавляет Сергей Филиппов.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?