Глава Чапаевска станет министром внутренней политики Самарской области

Глава Чапаевска Александр Кузнецов перейдет на работу в правительство Самарской области. Он возглавит министерство внутренней политики. Об этом во вторник, 30 сентября, на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"В Чапаевске и.о. главы назначен заместитель. Уверен, что депутатский корпус его поддержит", - добавил губернатор, не назвав фамилию.

Напомним, Александр Кузнецов возглавлял Чапаевск с 2022 года. До этого он был главой Октябрьского района Самары (2018-2022) и замом прокурора города (2015-2018).

Министерство внутренней политики было создано в прошлом году. Его возглавляет Сергей Филиппов.