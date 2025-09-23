Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу

Ключевые игроки строительной отрасли направят частные инвестиции в создание социальной инфраструктуры Самары. В рамках утвержденных проектов комплексного развития территорий (КРТ) будут построены новые школы, детские сады и поликлиника.

Решение о реализации трех первых проектов КРТ общей площадью застройки свыше 30 га было принято на заседании Градостроительного совета Самарской области, работа которого была возобновлена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Проекты расположены в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах города.

Инвестиции девелоперов позволят создать современную социальную инфраструктуру, которая перейдет в муниципальную собственность. В планах — строительство трех общеобразовательных школ, четырех детских садов и поликлиники. Помимо этого, проекты включают комплексное благоустройство территорий: масштабное озеленение, создание дворов без машин, современных детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.

Реализация проектов осуществляется на принципах федерального закона о КРТ, который предусматривает комплексный подход к застройке. Девелоперы обязаны не только возводить жилье, но и полностью за свой счет создавать всю необходимую социальную, инженерную и дорожную инфраструктуру. Важным социальным аспектом является расселение жителей аварийного жилищного фонда в новые квартиры на благоустроенных территориях.

"Утверждение этих трех концепций — значимый шаг в развитии Самары. Мы не просто увеличиваем жилой фонд, мы создаем качественно новые районы с собственной инфраструктурой, где людям будет комфортно жить, работать и воспитывать детей. Важно, что все объекты социального назначения будут построены инвесторами в первую очередь и войдут в муниципальную собственность. Это реальный вклад в благополучие наших граждан", — отмечает министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

"Реализация механизма КРТ решает одну из главных проблем точечной застройки — нагрузку на существующую инфраструктуру. Создание самодостаточных районов с собственными социальными объектами соответствует принципам умного градостроительства и стратегии "15-минутного города", когда все основные потребности жителей удовлетворяются в шаговой доступности", — говорит главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Проекты КРТ, утвержденные Градостроительным Советом Самарской области

1. КРТ в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой

Инфраструктура, предлагаемая инвестором:

Школа на 300 мест

Детский сад на 155 мест

Поликлиника на 100 посещений в смену

Наземный паркинг на 100 мест

Озеленение более 8 000 м²

2. КРТ в границах ул. Советской, Нагорной, пер. Ташкентского, пр. Юных Пионеров

Инфраструктура, предлагаемая инвестором:

Школа на 1100 мест

Два детских сада на 220 и 110 мест

Подземный паркинг на 1950 мест

Создание продуманного зеленого каркаса и пешеходных зон

3. КРТ в границах ул. Свободы, пр. Кирова, ул. Победы, Краснодонской

Инфраструктура, предлагаемая инвестором:

Школа на 900 мест

Детский сад на 240 мест

Подземный паркинг на 2265 мест

Озеленение более 8 000 м²