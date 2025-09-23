Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу

Ключевые игроки строительной отрасли направят частные инвестиции в создание социальной инфраструктуры Самары. В рамках утвержденных проектов комплексного развития территорий (КРТ) будут построены новые школы, детские сады и поликлиника.
Решение о реализации трех первых проектов КРТ общей площадью застройки свыше 30 га было принято на заседании Градостроительного совета Самарской области, работа которого была возобновлена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Проекты расположены в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах города.
Инвестиции девелоперов позволят создать современную социальную инфраструктуру, которая перейдет в муниципальную собственность. В планах — строительство трех общеобразовательных школ, четырех детских садов и поликлиники. Помимо этого, проекты включают комплексное благоустройство территорий: масштабное озеленение, создание дворов без машин, современных детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.
Реализация проектов осуществляется на принципах федерального закона о КРТ, который предусматривает комплексный подход к застройке. Девелоперы обязаны не только возводить жилье, но и полностью за свой счет создавать всю необходимую социальную, инженерную и дорожную инфраструктуру. Важным социальным аспектом является расселение жителей аварийного жилищного фонда в новые квартиры на благоустроенных территориях.
"Утверждение этих трех концепций — значимый шаг в развитии Самары. Мы не просто увеличиваем жилой фонд, мы создаем качественно новые районы с собственной инфраструктурой, где людям будет комфортно жить, работать и воспитывать детей. Важно, что все объекты социального назначения будут построены инвесторами в первую очередь и войдут в муниципальную собственность. Это реальный вклад в благополучие наших граждан", — отмечает министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.
"Реализация механизма КРТ решает одну из главных проблем точечной застройки — нагрузку на существующую инфраструктуру. Создание самодостаточных районов с собственными социальными объектами соответствует принципам умного градостроительства и стратегии "15-минутного города", когда все основные потребности жителей удовлетворяются в шаговой доступности", — говорит главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
Проекты КРТ, утвержденные Градостроительным Советом Самарской области
1. КРТ в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой
Инфраструктура, предлагаемая инвестором:
Школа на 300 мест
Детский сад на 155 мест
Поликлиника на 100 посещений в смену
Наземный паркинг на 100 мест
Озеленение более 8 000 м²
2. КРТ в границах ул. Советской, Нагорной, пер. Ташкентского, пр. Юных Пионеров
Инфраструктура, предлагаемая инвестором:
Школа на 1100 мест
Два детских сада на 220 и 110 мест
Подземный паркинг на 1950 мест
Создание продуманного зеленого каркаса и пешеходных зон
3. КРТ в границах ул. Свободы, пр. Кирова, ул. Победы, Краснодонской
Инфраструктура, предлагаемая инвестором:
Школа на 900 мест
Детский сад на 240 мест
Подземный паркинг на 2265 мест
Озеленение более 8 000 м²
