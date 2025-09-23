16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу Дмитрий Яковлев: "Дом промышленности надеемся продать за 319 млн рублей" Самарским машиностроителям и оружейникам вручили награды и поздравили с предстоящим праздником Стало известно, как чиновников Самарской области исследуют на "детекторе лжи" Михаил Смирнов покинет пост председателя правительства Самарской области

Облправительство Власть и политика

Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 96
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ключевые игроки строительной отрасли направят частные инвестиции в создание социальной инфраструктуры Самары. В рамках утвержденных проектов комплексного развития территорий (КРТ) будут построены новые школы, детские сады и поликлиника.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Решение о реализации трех первых проектов КРТ общей площадью застройки свыше 30 га было принято на заседании Градостроительного совета Самарской области, работа которого была возобновлена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Проекты расположены в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах города.

Инвестиции девелоперов позволят создать современную социальную инфраструктуру, которая перейдет в муниципальную собственность. В планах — строительство трех общеобразовательных школ, четырех детских садов и поликлиники. Помимо этого, проекты включают комплексное благоустройство территорий: масштабное озеленение, создание дворов без машин, современных детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.

Реализация проектов осуществляется на принципах федерального закона о КРТ, который предусматривает комплексный подход к застройке. Девелоперы обязаны не только возводить жилье, но и полностью за свой счет создавать всю необходимую социальную, инженерную и дорожную инфраструктуру. Важным социальным аспектом является расселение жителей аварийного жилищного фонда в новые квартиры на благоустроенных территориях.

"Утверждение этих трех концепций — значимый шаг в развитии Самары. Мы не просто увеличиваем жилой фонд, мы создаем качественно новые районы с собственной инфраструктурой, где людям будет комфортно жить, работать и воспитывать детей. Важно, что все объекты социального назначения будут построены инвесторами в первую очередь и войдут в муниципальную собственность. Это реальный вклад в благополучие наших граждан", — отмечает министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

"Реализация механизма КРТ решает одну из главных проблем точечной застройки — нагрузку на существующую инфраструктуру. Создание самодостаточных районов с собственными социальными объектами соответствует принципам умного градостроительства и стратегии "15-минутного города", когда все основные потребности жителей удовлетворяются в шаговой доступности", — говорит главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Проекты КРТ, утвержденные Градостроительным Советом Самарской области

1. КРТ в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой

Инфраструктура, предлагаемая инвестором:
Школа на 300 мест
Детский сад на 155 мест
Поликлиника на 100 посещений в смену
Наземный паркинг на 100 мест
Озеленение более 8 000 м²

2. КРТ в границах ул. Советской, Нагорной, пер. Ташкентского, пр. Юных Пионеров

Инфраструктура, предлагаемая инвестором:
Школа на 1100 мест
Два детских сада на 220 и 110 мест
Подземный паркинг на 1950 мест
Создание продуманного зеленого каркаса и пешеходных зон

3. КРТ в границах ул. Свободы, пр. Кирова, ул. Победы, Краснодонской

Инфраструктура, предлагаемая инвестором:
Школа на 900 мест
Детский сад на 240 мест
Подземный паркинг на 2265 мест
Озеленение более 8 000 м²

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5