В состав самарского правительства включили выходца из МЧС

Заместителем председателя правительства Самарской области по вопросам взаимодействия с органами безопасности станет Владимир Кий. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании во вторник, 30 сентября.

"Хочу представить нашего нового коллегу, который сейчас работает в статусе моего советника. Это Владимир Кий. Он долгое время находился в системе МЧС России, руководил главком по Ставропольскому краю. Был уволен с федеральной государственной службы буквально в понедельник, и сейчас он будет назначен заместителем председателем правительства по вопросам взаимодействия с органами безопасности", — сказал глава региона.

Также губернатор анонсировал изменение состава заместителей председателя правительства в рамках реорганизации. Первым замом станет Ольга Собещанская, которая сейчас является министром финансов. Заместителем по социальной работе назначат Регину Воробьеву, а заместителем по активному долголетию и развитию человеческого капитала — Лидию Рогожинскую (министра спорта).

Статус заместителей председателя правительства получат министр строительства Александр Фомин и министр градостроительной политики Андрей Грачев. Они будут совмещать должности.