В состав самарского правительства включили выходца из МЧС

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Заместителем председателя правительства Самарской области по вопросам взаимодействия с органами безопасности станет Владимир Кий. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании во вторник, 30 сентября.

"Хочу представить нашего нового коллегу, который сейчас работает в статусе моего советника. Это Владимир Кий. Он долгое время находился в системе МЧС России, руководил главком по Ставропольскому краю. Был уволен с федеральной государственной службы буквально в понедельник, и сейчас он будет назначен заместителем председателем правительства по вопросам взаимодействия с органами безопасности", — сказал глава региона.

Также губернатор анонсировал изменение состава заместителей председателя правительства в рамках реорганизации. Первым замом станет Ольга Собещанская, которая сейчас является министром финансов. Заместителем по социальной работе назначат Регину Воробьеву, а заместителем по активному долголетию и развитию человеческого капитала — Лидию Рогожинскую (министра спорта).

Статус заместителей председателя правительства получат министр строительства Александр Фомин и министр градостроительной политики Андрей Грачев. Они будут совмещать должности.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

