Победа на всероссийском уровне: жительница Самарской области стала лучшим зоотехником России

МОСКВА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии — 2025". Впервые в истории конкурса были учреждены четыре аграрные номинации — "Агроном", "Овощевод", "Зоотехник" и "Механизатор". От Самарской области абсолютной победительницей в номинации "Зоотехник" стала Юлия Зацепина, набравшая 468 баллов — наивысший результат по стране.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Зоотехник Зацепина — достойная продолжательница трудовой династии, с детства впитавшая любовь к животноводству, помогая родителям на ферме. Ее победа — наглядное подтверждение того, что работа на селе — это не только наука, но и настоящее призвание.

Мероприятие собрало ведущих представителей агропромышленного, промышленного и строительного комплексов страны, что подчеркивает особое внимание государства к рабочим профессиям и их значимость для развития экономики России.

"Сегодняшние победители и призеры — большие молодцы, и здорово, что многие из них — представители трудовых династий. Хочу сказать вам большое спасибо за ваш труд и вклад в продовольственную безопасность страны, пожелать здоровья, счастья и новых профессиональных успехов", — отметила Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ.

Конкурсы профессионального мастерства играют важную роль в повышении престижа сельскохозяйственных профессий и их привлекательности для молодежи. Популяризировать работу на селе и создавать условия для молодых специалистов помогает федеральный проект "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Победители получили и денежные премии: за первое место — 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей.

"Согласно опросам, 70% подрастающего поколения хотят стать блогерами, а пора уже делать что‑то руками, пора работать на благо страны. Дети с пеленок должны понимать, что труд на современной ферме — это очень здорово и перспективно", — сказала жительница Кинельского района Юлия Зацепина, победительница конкурса.

В Самарской области привлечению молодых специалистов в АПК уделяется пристальное внимание. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева уже дважды повышались стимулирующие выплаты для молодых специалистов, работающих в сельской местности. С 2026 года выпускники вузов в АПК смогут рассчитывать на единовременные выплаты в размере 414 тысяч рублей, а выпускники колледжей — на 207 тысяч рублей. Также со следующего года эти выплаты станут доступными молодым специалистам в сферах производства пищевых продуктов и напитков, хранения и складирования зерна.

Сегодня для молодежи на селе доступны качественное образование, производственная практика, финансовая поддержка и комфортные современные условия жизни. Комплекс таких мер, наряду с престижными конкурсами и профессиональными отраслевыми инициативами, создает условия для развития молодых профессионалов и укрепления кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

