Департамент информполитики Самарской области возглавит Наталья Родимова

Департамент информационной политики Самарской области возглавит руководитель медиахолдинга "Самара 450" Наталья Родимова. Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании правительства региона, прошедшем во вторник, 30 сентября.

"По моему поручению был реорганизован медиахолдинг "СОВА" (он стал называться "Самара-450" — Прим. Волга Ньюс). Реорганизация не в названии, а в сути работы. Он станет более диджитал, более адаптированным ко всем категориям населения — и самым юным, и серебряного возраста. Возглавит холдинг по моему поручению Драгилев Георгий Константинович. Холдинг будет напрямую подчиняться департаменту информационной политики правительства Самарской области, который возглавит Наталья Родимова, человек с огромным опытом работы в Самарской области, в первую очередь в сфере СМИ", — рассказал губернатор.

Сейчас департаментом информполитики руководит Дина Черемушкина. В августе этого года анонсировалось ее назначение на должность заместителя руководителя администрации губернатора.

Глава региона также поблагодарил за совместную работу пресс-секретаря губернатора Ульяну Макееву, добавив, что она переходит "на более ответственную работу". На место пресс-секретаря при этом планируется организовать конкурс: "Нам необходимо пригласить профессионалов на место Ульяны и ее команды, которые переходят на более ответственную работу, но именно самарцев. […] Подавайте свои заявки напрямую Емельяненко Антону Андреевичу, его контакты есть на сайте правительства. Я лично их буду рассматривать".