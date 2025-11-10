Место Максима Девятова в общественной палате Самарской области займет Денис Михайлин

Председатель Самарской региональной общественной организации по подготовке военнослужащий, участников СВО "Возвращение" Денис Михайлин займет место Максима Девятова в Общественной палате (ОП) Самарской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облправительства.

Напомним, в середине октября 2025 г. Максим Девятов, ранее переведенный из статуса "советник губернатора" в статус "помощник губернатора", был назначен и. о. главы городского округа Новокуйбышевск.

"В связи с досрочным сокращением полномочий члена Общественной палаты Самарской области шестого состава Максима Девятова по основаниям, предусмотренным законом назначить членом ОП Дениса Михайлина", — отмечается в тексте распоряжения.