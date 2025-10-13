16+
Максим Девятов занял пост и. о. главы Новокуйбышевска

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 13 октября, Максим Девятов был назначен и. о. главы городского округа Новокуйбышевск. Решение было принято на внеочередном заседании гордумы, сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя Самарской губернской думы Алексей Лескин.

В свою очередь, действующий глава Новокуйбышевска Алексей Коробков подал в отставку. За досрочное прекращение полномочий Алексея Коробкова по собственному желанию проголосовали 23 депутата.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Максим Девятов, переведенный из статуса "советник губернатора" в статус "помощник губернатора", может стать главой Новокуйбышевска. Вячеслав Федорищев анонсировал, что представит его местной думе.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

