Максим Девятов занял пост и. о. главы Новокуйбышевска

В понедельник, 13 октября, Максим Девятов был назначен и. о. главы городского округа Новокуйбышевск. Решение было принято на внеочередном заседании гордумы, сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя Самарской губернской думы Алексей Лескин.
В свою очередь, действующий глава Новокуйбышевска Алексей Коробков подал в отставку. За досрочное прекращение полномочий Алексея Коробкова по собственному желанию проголосовали 23 депутата.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Максим Девятов, переведенный из статуса "советник губернатора" в статус "помощник губернатора", может стать главой Новокуйбышевска. Вячеслав Федорищев анонсировал, что представит его местной думе.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.