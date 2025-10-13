Максим Девятов занял пост и. о. главы Новокуйбышевска

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 13 октября, Максим Девятов был назначен и. о. главы городского округа Новокуйбышевск. Решение было принято на внеочередном заседании гордумы, сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя Самарской губернской думы Алексей Лескин.