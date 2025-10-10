Губернатор Самарской области избавился от советников

У губернатора Самарской области больше не будет советников. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства в пятницу, 10 октября.
Губернатор Вячеслав Федорищев сказал, что у него достаточно много советников, и он бы "работать не успел, если бы все советы слушал". Поэтому принято решение уйти от этого понятия. Теперь у главы региона будут помощники.
В частности, этот статус получил Максим Девятов, который был общественным советником губернатора по СВО. Но вскоре он перейдет на другую работу — в Новокуйбышевск. Глава региона сказал, что представит его городской думе. Вероятно, речь идет о том, что Максим Девятов станет и. о. главы Новокуйбышевска.
Также помощниками губернатора станут:
- атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян;
- участник СВО Рамис Терегулов (его задействуют в организации работы по территориальной обороне);
- Оксана Данилова (она получит статус старшего юриста Самарской области);
- Андрей Колотовкин (он будет отвечать за взаимодействие с подразделениями Минобороны РФ, которые базируются в регионе);
- Кристина Гнатюк (молодежная политика);
- экс-уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова (по работе с общественными организациями);
- Сергей Этус (по взаимодействию с предприятиями ОПК и ГК "Ростех").
"Что касается участников СВО, участников программы "Школа героев", то мы переводим их из категории "общественные советники губернатора" в кадровый резерв Самарской области", — добавил глава региона.
Перестанет быть советником губернатора Кирилл Пульвер. Он получит место в руководстве общественного объединения "Чистый спорт". Получат ли предложения по работе в правительстве другие советники губернатора, пока неизвестно. В их числе — Олег Никитенко, Екатерина Сеницкая, Елена Маркина, Ирина Фишман, Сергей Гайко, Армен Аракелян, Денис Гайнулин.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит