Губернатор Самарской области избавился от советников

У губернатора Самарской области больше не будет советников. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства в пятницу, 10 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев сказал, что у него достаточно много советников, и он бы "работать не успел, если бы все советы слушал". Поэтому принято решение уйти от этого понятия. Теперь у главы региона будут помощники.

В частности, этот статус получил Максим Девятов, который был общественным советником губернатора по СВО. Но вскоре он перейдет на другую работу — в Новокуйбышевск. Глава региона сказал, что представит его городской думе. Вероятно, речь идет о том, что Максим Девятов станет и. о. главы Новокуйбышевска.

Также помощниками губернатора станут:

атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян;

участник СВО Рамис Терегулов (его задействуют в организации работы по территориальной обороне);

Оксана Данилова (она получит статус старшего юриста Самарской области);

Андрей Колотовкин (он будет отвечать за взаимодействие с подразделениями Минобороны РФ, которые базируются в регионе);

Кристина Гнатюк (молодежная политика);

экс-уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова (по работе с общественными организациями);

Сергей Этус (по взаимодействию с предприятиями ОПК и ГК "Ростех").

"Что касается участников СВО, участников программы "Школа героев", то мы переводим их из категории "общественные советники губернатора" в кадровый резерв Самарской области", — добавил глава региона.

Перестанет быть советником губернатора Кирилл Пульвер. Он получит место в руководстве общественного объединения "Чистый спорт". Получат ли предложения по работе в правительстве другие советники губернатора, пока неизвестно. В их числе — Олег Никитенко, Екатерина Сеницкая, Елена Маркина, Ирина Фишман, Сергей Гайко, Армен Аракелян, Денис Гайнулин.