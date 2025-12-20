Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником

В субботу, 20 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем работника органов безопасности РФ.
Глава региона подчеркнул, что сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность граждан.
"Действуя в сложнейших условиях оперативной обстановки, вы стоите на страже конституционного строя, пресекаете попытки вмешательства во внутренние дела государства, предотвращаете вражеские диверсии", — сказал он.
Вячеслав Федорищев добавил: работников органов госбезопасности всегда отличали патриотизм, верность долгу, чувство ответственности за будущее России.
"Благодарю вас за образцовое выполнение своих служебных обязанностей, мужество и самоотверженность, которые вы проявляете при решении задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, в том числе в зоне специальной военной операции. Спасибо ветеранам ФСБ, которые являются достойным примером для молодых сотрудников. Уверен, что ваша деятельность и впредь будет способствовать надежной защите наших граждан и сохранению стабильности в Самарской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе во благо нашего Отечества!" — пожелал губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит