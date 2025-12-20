Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником

В субботу, 20 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем работника органов безопасности РФ.

Глава региона подчеркнул, что сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность граждан.

"Действуя в сложнейших условиях оперативной обстановки, вы стоите на страже конституционного строя, пресекаете попытки вмешательства во внутренние дела государства, предотвращаете вражеские диверсии", — сказал он.

Вячеслав Федорищев добавил: работников органов госбезопасности всегда отличали патриотизм, верность долгу, чувство ответственности за будущее России.

"Благодарю вас за образцовое выполнение своих служебных обязанностей, мужество и самоотверженность, которые вы проявляете при решении задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, в том числе в зоне специальной военной операции. Спасибо ветеранам ФСБ, которые являются достойным примером для молодых сотрудников. Уверен, что ваша деятельность и впредь будет способствовать надежной защите наших граждан и сохранению стабильности в Самарской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе во благо нашего Отечества!" — пожелал губернатор.