Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Государственного совета при президенте

В четверг, 25 декабря, в Кремле под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось итоговое заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики страны, с участием членов правительства России, руководителей федеральных министерств и ведомств, крупнейших предприятий и общественных объединений страны, глав субъектов.

В работе заседания принял участие губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

В начале заседания президент страны сообщил о подписании Указа, в соответствии с которым 2026 год объявлен Годом единства народов России.

Ключевой темой повестки стала подготовка кадров для российской экономики.

"Это касается буквально каждого региона, каждой отрасли. Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные на сегодняшний день, фундаментальные для развития нашей страны", — отметил Владимир Путин.

В 2025 году началась реализация 19 национальных проектов, из которых 8 — по обеспечению технологического лидерства России.

"Все национальные проекты увязаны между собой ключевой целью обеспечения устойчивого развития страны и укрепления ее суверенитета, — подчеркнул глава государства. — В этой большой работе участвует абсолютное большинство граждан нашей страны, молодежь, люди разных поколений. От их профессионализма, знаний, таланта, компетентности зависит достижение поставленных нами задач".

Было отмечено, что доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%, что характеризует это как высокий показатель занятости. Устойчиво снижается безработица среди граждан до 34 лет, и в 2024 году составила 3,8%.

Владимир Путин подчеркнул: сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы. При этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение, особенно в профессиональных группах — ключевых для производств. Высоко востребованы конструкторы, технологи, проектировщики.

Для изменения ситуации, по словам президента, в последние годы предпринят ряд серьезных мер, которые отражены в нацпроектах "Кадры", "Молодежь и дети" и других документах. Меняется система подготовки инженеров, развивается среднее профессиональное образование. Вместе с тем, современные вызовы требуют более активных и результативных действий. В связи с этим глава государства обозначил приоритетные направления работы на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы.

Ключевыми факторами, определяющими долгосрочный горизонт планирования, — это предстоящие 10 — 15 лет — являются колоссальная технологическая трансформация, стремительное развитие искусственного интеллекта. Владимир Путин обратил внимание региональных команд, руководителей правительства, представителей всех отраслей: этот период уже наступил.

"Искусственный интеллект — намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология. Она быстро завоевывает все сферы жизни, автоматизирует решение огромного числа задач. Скорость распространения систем искусственного интеллекта увеличивается с каждым годом, вовлекая в свою орбиту практически каждого человека, изменяя его жизнь, значимость профессий и сам рынок труда. Мы должны быть к этому обязательно готовы", — подчеркнул глава государства.

Как сказал Владимир Путин, расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, но и создавать новые рабочие места — такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением. И в этой ситуации важно обеспечить людям понятный профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни.

Президент отметил, что изменение парадигмы подготовки кадров — это важнейшая задача для государства, бизнеса, системы образования. Для ее решения необходимо создавать доступную инфраструктуру, которая должна постоянно меняться вместе с прогрессом в экономике, технологиях, в науке. При этом уже сейчас конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде.

Глава государства также обратил внимание участников заседания на предельно короткий временной лаг для реакции на стремительные перемены, поручив как на федеральном уровне, так и в регионах заранее формировать подходы к ответам на современные вызовы со стороны системы образования и рынка труда.

"Главное, помнить, что кадры — это не функции, а люди. И во главе наших национальных целей развития стоит именно человек, семья, их благополучие и качество жизни", — подчеркнул Владимир Путин.

Современные технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней. При этом, как отметил президент, важно сохранить фундаментальные основы нашей системы образования. Глава государства, акцентируя внимание на задачах для системы образования, подчеркнул необходимость формирования у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способность критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом.

"Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать. Это очень важная задача для системы образования, подготовки и переподготовки кадров", — пояснил Владимир Путин, подчеркнув важность развития умения мыслить самостоятельно.

Владимир Путин поставил ряд конкретных задач. Среди них — повышение качества подготовки в системе профессионального образования. Как отметил президент, министерством труда и социальной защиты РФ подготовлен содержательный национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников.

На его основе было предложено ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые продемонстрировали худшие результаты. "И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны. А именно — по каждой из таких организаций надо формировать и реализовывать программы оздоровления или реорганизации", — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент отметил важность преодоления дисбалансов, сложившихся на рынке труда: необходимо создавать условия для повышения экономической активности жителей. Особое внимание Президент акцентировал на ветеранах специальной военной операции и членах их семей.

Еще одна задача, обозначенная президентом страны, — оптимизация отраслевой структуры занятости — за счет перераспределения трудовых ресурсов из сфер, где требуется и само по себе будет происходить снижение занятости.

Важной задачей является развитие инфраструктуры профориентации молодежи. "В ряде регионов уже созданы кадровые центры именно для молодежи, — отметил Владимир Путин. — Там помогают ребятам в выборе профессии и зачастую обеспечивают их маршрутизацию до конкретного рабочего места. Такой опыт, безусловно, нужно масштабировать и всемерно помогать тем регионам, которые на деле заботятся о молодежи и о ее будущем".

Кроме того, глава государства подчеркнул высокую заинтересованность работодателей в быстром приобретении их сотрудниками новых знаний и навыков, востребованных на высокотехнологичных предприятиях и организациях. Решение этой задачи возможно через развитие дополнительного профессионального образования с учетом грамотной перезагрузки всей системы.

Отдельное внимание, по словам президента, необходимо уделять развитию вузов, которые готовят кадры для ключевых сфер: энергетика, транспорт, сельское хозяйство, строительство, культура, здравоохранение. "Обсуждать и готовить новые программы развития для таких вузов в тесной связке минобрнауки с отраслевыми министерствами, профильными предприятиями и бизнесом", — дополнил Владимир Путин.

На заседании Совета с докладами выступили губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша; губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" Михаил Котюков; губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета "Экономика данных" Андрей Воробьев; президент Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин; заместители Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

Отметим, вопросы подготовки кадрового потенциала находятся в числе ключевых приоритетов в работе губернатора Самарской области и регионального правительства и последовательно выносятся на федеральный уровень. Ранее они прорабатывались на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по направлениям "Промышленность" и "Кадры" и расширенном заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Кадры".

Так, по инициативе Вячеслава Федорищева как председателя комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" был проведен комплексный анализ мнений регионов, предприятий, университетов и колледжей о сложившейся кадровой ситуации в стране, который определил, что кадровый вопрос является одним из определяющих факторов промышленного роста.

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что системный запрос на квалифицированные кадры наблюдается в различных отраслях промышленности.

"В Самарской области кадровое обеспечение экономики — один из приоритетов. Мы уже многое делаем. Внедряем и успешно реализуем федеральные и региональные проекты, включая создание передовых инженерных школ, участие в программах "Приоритет-2030" и "Профессионалитет". Способствуем интеграции образования и производства. Наладили систему профориентации и маршрутизации молодых специалистов на региональные предприятия. И это только часть задач, которые мы решаем", — написал глава региона в своем канале в мессенджере MAX.

Примером успешной интеграции образования и производства является стратегическое партнерство крупного работодателя в системе госкорпорации "Ростех" АО "Объединенная двигателестроительная корпорация": ПАО "ОДК-Кузнецов" с ведущими вузами региона — Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева и Самарским государственным техническим университетом. Такие флагманские проекты, как "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт", по сути, стали в регионе "бесшовной" моделью для подготовки инженеров нового поколения, охватывающей весь цикл — от обучения и выплаты корпоративной стипендии до гарантированного трудоустройства.

Особое внимание в регионе уделяется опережающей подготовке кадров для новых высокотехнологичных отраслей через развитие проектных лабораторий и студенческих конструкторских бюро, в частности, в рамках действующей на федеральном уровне программы поддержки, реализуемой на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

Параллельно для обеспечения кадрами действующих отраслей промышленности в Самарской области действует отлаженная система маршрутизации на региональные предприятия, включающая целевое и дуальное обучение, профориентацию и реализацию мер поддержки студентов и молодых специалистов.

Активное участие в федеральном проекте "Профессионалитет", создание предпрофессиональных классов, а также открытие передовых инженерных школ — все это формирует целостный экосистемный подход по сквозной подготовке кадров от "школьной скамьи до производства" для различных отраслей экономики.