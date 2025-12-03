В Тольятти представили нового руководителя департамента образования

В среду, 3 декабря, к работе в должности руководителя департамента Тольятти приступила Юлия Матвеева. Об этом сообщил глава города Илья Сухих в своем телеграм-канале.
"Желаю Юлии Михайловне профессиональных успехов на новом ответственном месте работы. Рад приветствовать в управленческой команде нашего города!" — сообщил мэр Тольятти.
Юлия Матвеева родилась в 1981 году в г. Балашов Саратовской области. В 2005 году окончила Тольяттинский государственный университет по специальности "Математика, информатика". С 2012 по 2022 год проходила программы профессиональной подготовки в различных учебных заведениях, в том числе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
С 2003 года прошла путь от воспитателя детского сада до директора МБУ "Школа № 5" Тольятти, которую возглавляла с сентября 2019 по декабрь 2025 года. Награждена Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации.
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.