В Тольятти введут туристический налог с 2026 года

В Тольятти с 2026 г. будет введен туристический налог. Такое решение принято на заседании городской Думы Тольятти, пишет interfax-russia.ru.

"Проектом решения предлагается установить и ввести в действие с 1 января 2026 года туристический налог на территории городского округа Тольятти", — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Планируется, что в период с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря 2026 г. налог составит 0,5%, с 1 апреля по 30 сентября — 1%. Затем налоговая ставка будет постепенно расти до 2030 года. Так, с января по март и с октября по декабрь 2027 г. ставка сохранится на уровне 1%, а в апреле–сентябре составит 2%, в 2028 г. в январе–марте и октябре–декабре — 1,5%, с апреля по сентябрь — 3%, в 2029 — 2% и 4%, в 2030 г. — 2,5% и 5% соответственно.

От туристического налога освобождаются несовершеннолетние, их законные представители или сопровождающие в поездке, лица, размещающиеся на основании договора на услуги проживания, заключенного между налогоплательщиком и юридическим лицом, зарегистрированным в Тольятти, граждане, постоянно проживающие на территории Украины и субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувшие жилые помещения и находящиеся в пунктах временного размещения в Тольятти.

Кроме того, в финансово-экономическом обосновании к проекту решения говорится, что в 2026 г. поступления в бюджет города от сбора туристического налога могут составить 36 млн 316 тыс. рублей.