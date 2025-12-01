Иван Носков: нужно наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами

В администрации Самары обсудили итоги реализации программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В 2025 г. в рамках федеральной программы в областной столице выполнили первый этап благоустройства парка им. Щорса, благоустроили сквер Экономистов, сквер "Восточный" и 27 дворов. На эти цели из бюджетов разного уровня было выделено порядка 320 млн рублей.

"Наша задача на ближайшие несколько лет — наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами, где приятно гулять, отдыхать, заниматься спортом. Это один из приоритетов развития города и важное направление подготовки к 450-летию. При разработке проектов важно грамотно совмещать работы по программе "Формирование комфортной городской среды" с другими городскими и региональными программами. Это же касается и благоустройства дворов",

— сказал глава города Иван Носков.