Александра Гожая покинула пост главы Октябрьска

Глава Октябрьска Александра Гожая досрочно прекратила свои полномочия в связи с отставкой по собственному желанию. Проект решения внесен на рассмотрение гордумы.
Напомним, Александра Гожая возглавляла Октябрьск с 2015 года. В 2020 г. она была переизбрана на этот пост.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.