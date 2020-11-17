Александра Гожая вновь стала главой Октябрьска

Дума Октябрьска решила избрать на должность главы города действующего мэра Александру Гожую. Срок ее полномочий - пять лет.

Тем временем претензии прокуратуры, касающиеся нарушения главой города антикорупционного законодательства, легли в основу уголовного дела по ч. 5 ст. 237 УК РФ ("Предоставление подложных документов при регистрации жилого дома"). О его возбуждении Волга Ньюс сообщили источники в правоохранительных органах.

Правда, фигурантов в деле, по данным издания, пока нет.

Напомним, Александра Гожая возглавляет Октябрьск с 2015 года. В связи с истечением срока ее полномочий в текущем году был объявлен конкурс на место главы города. Как сообщали источники Волга Ньюс, на него подали заявки 10 человек. Победителем решением думы была избрана действующая глава города.

Как прежде сообщала Волга Ньюс Александра Гожая, она намерена продолжить работу по реализации уже начатых проектов, в числе которых - нацпроекты и благоустройство города.

Отметим, что в текущем году прокуратура пыталась добиться отставки Александры Гожей, обвиняя ее в нарушении антикоррупционного законодательства. По мнению ведомства, глава города незаконно подписала два постановления о предоставлении двух земельных участков в аренду своей матери.

Сама Александра Гожая подчеркивала, что участки были предоставлены с соблюдением всех необходимых процедур.

Городская дума в этом споре встала на сторону главы города, отказав в удовлетворении представления прокуратуры с требованием об отставке Александры Гожей.

Не согласившись с решением думы, прокуратура обратилась в Октябрьский городской суд, который в сентябре 2020 г. признал незаконным решение депутатов. Однако в настоящее время решение Октябрьского суда обжалуется.