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Муниципалитеты Власть и политика

Александра Гожая намерена побороться за место главы Октябрьска

ОКТЯБРЬСК. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александра Гожая подала документы для участия в конкурсе на пост главы Октябрьска. Об этом Волга Ньюс она сообщила сама, добавив, что дата заседания конкурсной комиссии, по ее информации, еще не назначена.

"Я чувствую силы в себе продолжить работать, продолжить реализацию проектов, которыми мы уже начали заниматься. В первую очередь, это, конечно, нацпроекты. Но много сделано заделов и по реализации других проектов. Нами уже получено заключение госэкспертизы на рекультивацию свалки, мы выиграли конкурс на благоустройство парка и планируем приступить к этой работе в следующем году. Опять же, в 2021 году исполняется 65 лет городу. Мы задумали реализацию проекта по реконструкции центральной улицы и просим у правительства средства на это. Хотим выполнить работы к юбилею города. Продолжим ремонт социальных объектов. Эту работу мы стабильно вели все пять лет. В общем, планов много и хочется продолжить работу", — рассказала Александра Гожая.

Напомним, Александра Гожая является действующей главой Октябрьска. На этот пост она была избрана в октябре 2015 года.

По информации Волга Ньюс, всего на место главы Октябрьска поступило 10 заявок. Имена кандидатов пока не известны.

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