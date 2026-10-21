ВТБ запускает скидки на покупки на Wildberries

ВТБ продолжает расширять партнерство с Wildberries — теперь клиенты банка смогут получить до 6% скидки за покупки на маркетплейсе. Максимальный размер скидки составит 3 тыс. рублей в месяц.

В рамках пилотной программы с Wildberries за покупки по картам ВТБ клиент может получить 3% скидки, а еще 3% будут доступны участникам программы WB Клуб.

Предложение дополняет программу лояльности ВТБ: помимо скидки на маркетплейсе, клиенты могут получить до 15% кешбэка рублями в выбранных категориях.

Чтобы воспользоваться скидкой, во время заказа товаров необходимо выбрать способом оплаты карту ВТБ, а для получения дополнительных 3% — подключить программу лояльности маркетплейса WB Клуб.

"Потенциальная аудитория ВТБ и Wildberries — все экономически активные потребители в России. С сегодняшнего дня им доступны скидки при привычных покупках, закрывающих весь потребительский спрос россиян. Всего за год банки и маркетплейсы прошли путь от прямого противостояния до совместной выгоды, которую мы предлагаем более чем для 100 млн человек", — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке Wildberries, россияне расширяют ассортимент покупок на маркетплейсе. Кроме традиционных одежды, обуви и товаров для красоты и дома, в корзину часто попадают дорогостоящие и крупногабаритные товары, например, смартфоны, электроника, крупная бытовая техника и ювелирные изделия. В третьем квартале продажи шин и дисков выросли почти в четыре раза по сумме продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 66% выросли продажи крупной бытовой техники, стройматериалов и мебели на заказ — на 84%, а мягкой мебели — в полтора раза.