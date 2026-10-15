Рыночная ипотека обгонит льготную по числу сделок по итогам 2026 года — прогноз ВТБ

По прогнозу ВТБ, в 2026 году рыночные ипотечные программы станут лидерами по количеству сделок. При этом по объёму выдачи господдержка пока сохранит лидерство. Об этом рассказал в интервью "Известиям" начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ, генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.
"Семейная ипотека остаётся важнейшей мерой поддержки россиян, и рынок ожидал её переход к более адресному формату. Ее модернизация продолжит балансировку рынка. В количестве сделок рыночные программы уже в этом году обойдут льготные, наш прогноз — 52% против 48%. В объёме выдачи господдержка пока ещё останется лидером — 56% против 44%, — ведь средний чек по льготным программам выше. Но это инерция, и уже в 2027 году всё встанет на свои места: рыночная ипотека выйдет на первое место по всем критериям", — отметил Сергей Бабин.
По итогам девяти месяцев ВТБ провёл более 29 тыс. сделок по рыночной ипотеке — это вчетверо больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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