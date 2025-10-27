16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Куйбышевского района Самары станет и. о. мэра Отрадного Сергей Кислинский утвержден в должности главы Хворостянского района "Было бы логично": вице-мэр - об объединении Самары с Южным городом и Кошелев-Парком Стратегию развития Самары планируют принять в конце ноября У Самары собираются забрать полномочия по управлению финансами

Муниципалитеты Власть и политика

Глава Куйбышевского района Самары станет и. о. мэра Отрадного

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 116
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава города Отрадный Владимир Чихирев переходит на работу в правительство Самарской области. Он станет помощником губернатора по развитию Кинеля и Кинельского района. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 27 октября.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"На должность и. о. главы Отрадного я буду рекомендовать Георгия Выводцева, который сейчас возглавляет администрацию Куйбышевского района Самары", — сказал Вячеслав Федорищев.

Также помощником губернатора станет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Эльдар Алиев. Он будет курировать развитие Сызрани и Сызранского района.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2