Глава Куйбышевского района Самары станет и. о. мэра Отрадного

Глава города Отрадный Владимир Чихирев переходит на работу в правительство Самарской области. Он станет помощником губернатора по развитию Кинеля и Кинельского района. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 27 октября.
"На должность и. о. главы Отрадного я буду рекомендовать Георгия Выводцева, который сейчас возглавляет администрацию Куйбышевского района Самары", — сказал Вячеслав Федорищев.
Также помощником губернатора станет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Эльдар Алиев. Он будет курировать развитие Сызрани и Сызранского района.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.