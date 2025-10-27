Глава Куйбышевского района Самары станет и. о. мэра Отрадного

Глава города Отрадный Владимир Чихирев переходит на работу в правительство Самарской области. Он станет помощником губернатора по развитию Кинеля и Кинельского района. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 27 октября.

"На должность и. о. главы Отрадного я буду рекомендовать Георгия Выводцева, который сейчас возглавляет администрацию Куйбышевского района Самары", — сказал Вячеслав Федорищев.

Также помощником губернатора станет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Эльдар Алиев. Он будет курировать развитие Сызрани и Сызранского района.