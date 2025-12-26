На переправе "Самара - Рождествено" отменили утренние рейсы на 27 декабря

В связи с тяжелой ледовой обстановкой на линии "Самара - Рождествено" 27 декабря отменяются утренние рейсы — из Самары в 6:00 и из Рождествено в 7:00. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
"В зависимости от ледовой обстановки возможны изменения в расписании движении судов", - отмечают в СРПП.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте WWW.SRPP63.RU и по телефонам: 8(846)222-93-37, 89170114221.
