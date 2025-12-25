На пассажирской переправе "Самара - Рождествено" с 26 декабря меняется расписание

В пятницу, 26 декабря, в связи с образованием ледового покрова на р. Волга меняется расписание на линии "Самара - Рождествено".
Из Самары теплоход будет отправляться в 6:00, 8:00 (Проран), 12:00, 15:00 (Проран) и 17:00.
Из Рождествено - 7:00, 9:00, 13:00, 16:00 и 18:00.
Напомним, что 25 декабря отменен рейс из Самары в Рождествено. Грузовой паром заканчивает навигацию 26 декабря.
