25 декабря отменен вечерний рейс из Самары до Рождествено

В четверг, 25 декабря, в связи с образованием ледового покрова на реке Волга отменяется рейс до Рождествено в 20:00.
Напомним, что грузовой паром через Волгу заканчивает работу 26 декабря.
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.