Паром через Волгу в Самаре завершает работу 26 декабря

В связи с устойчивыми морозами и быстрым ледоставом на реке Волга и в Рождественской воложке грузопассажирская переправа "Самара (Октябрьский спуск) — Рождествено" завершает навигацию 2025 г. 26 декабря.
Заключительные рейсы выйдут 26 декабря из с. Рождествено в 7:40 и 11:50. В 9:00 - из Самары.
После их выполнения судно встанет на зимний отстой.
Запуск автозимника по маршруту с. Шелехметь — урочище "Белые домики будет возможно после промерзания грунта. Сейчас дорожные службы держат этот параметр на контроле и ведут активную подготовку к открытию трассы.
Также по маршруту Самара - Рождествено можно добраться на судах на воздушной подушке (СВП). После становления устойчивого ледового покрова начнутся регулярные пассажирские рейсы по маршруту Самара — Рождествено.
Сейчас сообщение осуществляется теплоходом "ОМ-142" в сопровождении буксира-ледокола "Портовый-13".
