Общество

Новые подходы и традиционные меры: на заседании Общественного совета при министерстве труда подвели итоги работы

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На заключительном в этом году совещании Общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассмотрели вопросы профобучения, работы с молодежью, а также подвели итоги работы службы занятости в 2025 году.

Фото: пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики СО

Получение новых профессиональных знаний и навыков, чтобы повысить свою квалификацию или сменить сферу деятельности, популярно у жителей Самарской области.

В 2021 году Самарская область стала одной из площадок апробации механизма обучения с предоставлением социального сертификата. Это позволило желающим обучаться самим выбирать образовательную организацию. Всего за период с 2022 года с помощью социального сертификата было обучено более 4 тысяч человек. Помимо безработных граждан такой формой организации обучения могут воспользоваться участники СВО и члены их семей.

"Гибкость механизма социального сертификата позволила оперативно организовать обучение такой категории граждан, как участники специальной военной операции и члены их семей — с 2023 года было организовано обучение 677 человек", — отметила главный консультант департамента занятости и трудовой миграции регионального минтруда Анна Антонова.

В условиях высокой кадровой потребности на предприятиях и организациях Самарской области молодежь является ценным трудовым ресурсом. Поэтому работе с этой категорией уделяется особое внимание. Помимо ставших традиционными форм работы и мер поддержки, в этом году в целях содействия занятости молодежи проводились профпробы, Клубы занятой молодежи, Самарская выставка профессий, ночная ярмарка вакансий, профтуры и другие мероприятия. Рабочая молодежь активно принимала участие в проекте ПФО "МолоТ".

Для привлечения кадров из других регионов служба занятости продолжает участвовать в федеральном проекте "Больше, чем работа", в рамках которых иногородние студенты проходят блиц-стажировки на наших предприятиях. Для молодежи, переселившейся для трудоустройства в Самарскую область, предусматривается финансовая выплата в размере 200 тыс. рублей.

"С целью максимального вовлечения молодежи в трудовую деятельность и закрепления их на предприятиях области созданы "Карьерные точки", в рамках работы которых специалисты службы занятости помогут молодым людям сформировать карьерную траекторию исходя из проведенной профориентации или получаемого образования", — рассказала врио заместителя министра труда занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Учитывая важность работы с молодежью в число номинаций регионального конкурса "Лучший работодатель Самарской области", который был проведен впервые в декабре, введена номинация "Работы мечты для молодежи". 47 работодателей поделились своими практиками по работе с молодыми специалистами, которые будут использованы при планировании выработки решений по повышению эффективности вовлечения молодежи в экономику.

На основных итогах работы службы занятости остановился директор ГКУ СО "Управляющий центр занятости населения" Александр Митюхин. Ключевые направления, в которых развивается служба занятости сегодня — это цифровизация сервисов, клиентоцентричность, активная работа с работодателями и рынком труда, доступность и инклюзия, мониторинг, аналитика и управление качеством. Центры занятости населения превратились в кадровые центры с широким спектром услуг для граждан и работодателей.

Завершилось заседание рассмотрением плана работы Общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области на 2026 год.

