В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу ряда трамваев и автобусов

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в областной столице до 03:00 будет продлена работа трех трамвайных и одиннадцати автобусных маршрутов, сообщает мэрия Самары.
Трамваи маршрутов №№ 3 (Пионерская — Юнгородок), 20 (Пионерская — Северное трамвайное депо) и 22 (Пионерская — 15-й микрорайон). Автобусы маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91.
Данные маршруты соединяют центр города, где будут проходить основные праздничные мероприятия, с отдалёнными районами.
Отметим, что автобусы маршрутов № 24, 34 и 91 в связи с мероприятиями, которые будут проходить в новогоднюю ночь на площади Куйбышева, будут следовать по скорректированной схеме:
- № 24 — по обычному маршруту, далее по ул. Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны;
- № 34 — по обычному маршруту, далее по ул. Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе в обе стороны;
- № 91 — по обычному маршруту, далее по ул. Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны.
Остальные указанные автобусные маршруты будут следовать по своему обычному маршруту.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.