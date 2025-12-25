16+
Общество

В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу ряда трамваев и автобусов

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в областной столице до 03:00 будет продлена работа трех трамвайных и одиннадцати автобусных маршрутов, сообщает мэрия Самары.

Трамваи маршрутов №№ 3 (Пионерская — Юнгородок), 20 (Пионерская — Северное трамвайное депо) и 22 (Пионерская — 15-й микрорайон). Автобусы маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91.

Данные маршруты соединяют центр города, где будут проходить основные праздничные мероприятия, с отдалёнными районами.

Отметим, что автобусы маршрутов № 24, 34 и 91 в связи с мероприятиями, которые будут проходить в новогоднюю ночь на площади Куйбышева, будут следовать по скорректированной схеме:

  • № 24 — по обычному маршруту, далее по ул. Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны;
  • № 34 — по обычному маршруту, далее по ул. Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе в обе стороны;
  • № 91 — по обычному маршруту, далее по ул. Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны.

Остальные указанные автобусные маршруты будут следовать по своему обычному маршруту.

