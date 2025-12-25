В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу ряда трамваев и автобусов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в областной столице до 03:00 будет продлена работа трех трамвайных и одиннадцати автобусных маршрутов, сообщает мэрия Самары.