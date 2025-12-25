В новогоднюю ночь и накануне в историческом центре Самары частично ограничат движение транспорта

31 декабря и 1 января в историческом центре Самары частично ограничат движение транспорта, сообщает городской дептранс.

"В новогоднюю ночь на площади Куйбышева состоится праздничная программа. В связи с этим с 16:00 31 декабря 2025 г. до 16:00 1 января 2026 г. будет ограничено движение транспорта и средств индивидуальной мобильности в исторической части города", — уточняют в ведомстве.

Также изменится схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта.