В Самарской области состоится 17 новогодних представлений для детей и членов семей участников спецоперации

В Самарской области в 2025 г. в преддверии новогодних праздников проходят адресные поздравления семей и детей участников специальной военной операции как выражение искренней благодарности и поддержки защитникам отечества и их близким.

В регионе реализуется комплекс мер, направленных на заботу о семьях военнослужащих и сотрудников силовых структур, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, а также о семьях погибших героев.

Одной из форм такой поддержки стало вручение новогодних подарков от имени губернатора Самарской области. Адресные поздравления проходят с 18 по 31 декабря в муниципальных образованиях региона и охватывают семьи участников спецоперации, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, и семьи погибших защитников отечества. Подарки семьям вручают представители органов власти, активисты общественных и волонтерских организаций.

Особое внимание уделяется детям защитников. Для них в регионе организованы тематические новогодние программы на базе спортивно-концертных и театрально-концертных учреждений Самары, Тольятти и Сызрани. На праздничные мероприятия приглашают детей от шести до 17 лет вместе с членами семей участников СВО. Яркие спектакли и новогодние представления создают атмосферу праздника, радости и заботы. Всего в регионе с 21 декабря по 9 января запланировано 17 представлений для детей и членов семей участников спецоперации, в том числе четыре театрализованных ледовых спектакля в Самаре и два — в Тольятти, восемь театрализованных представлений в Самаре и три — в Сызрани.

Помимо членов семей действующих участников СВО зрителями новогодних тематических программ станут члены семей ветеранов СВО в составе муниципальных делегаций, а также российские военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, находящиеся на лечении и реабилитации в Самарской области.

Как отметил президент России Владимир Путин, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом.

"Наша победа, забота о наших ребятах и их семьях — наши главные задачи сегодня. Здесь всегда будет строжайшее внимание", — подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.