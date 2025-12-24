16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области ожидается мороз до -30 °C Каток на площади Славы начнет работу 25 декабря В Самаре "закипела" Волга Подведены итоги года движения "серебряного" добровольчества Самарской области в 2025 году Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году

Общество

В Самарской области состоится 17 новогодних представлений для детей и членов семей участников спецоперации

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в 2025 г. в преддверии новогодних праздников проходят адресные поздравления семей и детей участников специальной военной операции как выражение искренней благодарности и поддержки защитникам отечества и их близким.

В регионе реализуется комплекс мер, направленных на заботу о семьях военнослужащих и сотрудников силовых структур, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, а также о семьях погибших героев.

Одной из форм такой поддержки стало вручение новогодних подарков от имени губернатора Самарской области. Адресные поздравления проходят с 18 по 31 декабря в муниципальных образованиях региона и охватывают семьи участников спецоперации, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, и семьи погибших защитников отечества. Подарки семьям вручают представители органов власти, активисты общественных и волонтерских организаций.

Особое внимание уделяется детям защитников. Для них в регионе организованы тематические новогодние программы на базе спортивно-концертных и театрально-концертных учреждений Самары, Тольятти и Сызрани. На праздничные мероприятия приглашают детей от шести до 17 лет вместе с членами семей участников СВО. Яркие спектакли и новогодние представления создают атмосферу праздника, радости и заботы. Всего в регионе с 21 декабря по 9 января запланировано 17 представлений для детей и членов семей участников спецоперации, в том числе четыре театрализованных ледовых спектакля в Самаре и два — в Тольятти, восемь театрализованных представлений в Самаре и три — в Сызрани.

Помимо членов семей действующих участников СВО зрителями новогодних тематических программ станут члены семей ветеранов СВО в составе муниципальных делегаций, а также российские военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, находящиеся на лечении и реабилитации в Самарской области.

Как отметил президент России Владимир Путин, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом.

"Наша победа, забота о наших ребятах и их семьях — наши главные задачи сегодня. Здесь всегда будет строжайшее внимание", — подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4