В Самарской области прогнозируется устойчивая морозная погода

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие несколько дней. По данным синоптиков, с 9 по 11 февраля в Самарской области ожидается устойчивая морозная погода с небольшим количеством осадков.
В понедельник, 9 февраля, в Самаре облачно, прогнозируется снег, слабая метель. Ветер северо-западный, 9…14 м/с. Температура воздуха -8…-10 °C, местами снежные заносы.
Во вторник, 10 числа, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23 °C, днем -13…-18 °C.
11 февраля в Самарской области установится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -21…-26 °C, днем -13…-18 °C.
