Артур Емельянов: «Русский воин: мы должны им гордиться, а враги – бояться»

Артур Емельянов – фотограф по призванию. Его фото нередко появляются на баннерах в Самаре, в российских СМИ, до СВО – в зарубежных книгах и журналах, а персональные выставки постоянно проходят в Самаре и Москве. С 2022 года Артур – военный фотограф, снимает в зоне специальной военной операции. За ленточку ездит на свои деньги, за свои фотографии не берет оплату и не работает над своей узнаваемостью. Сейчас готовит к выпуску журнал, где собраны его фото из-за ленточки, которые рассказывают о быте, людях и о войне.

Хобби длиною в жизнь

Иногда тени сами рисуют красивый кадр, нам остаётся увидеть и нажать на кнопку

Любовь к фотографии у Артура с детства. Его дед был профессиональным фотографом на заводе "Металлург", и первую камеру мальчишке дали в руки еще в дошкольном возрасте. 20 лет назад у него появился интерес к портретной съемке, но с течением времени она казалась ему все скучнее и скучнее. Когда началась СВО, Артур понял, что хочет снимать там. "Я понял, что могу быть полезен воинам, их семьям и государству. Важно фотографировать, чтобы о наших героях осталась добрая память. Я умею неплохо фотографировать, а значит, это мой долг. Потом мы будем показывать снимки будущему поколению, размещать в учебных учреждениях. Но если упустить этот момент, мы навсегда потеряем наших бойцов", — считает фотограф.

Артур сел в свою машину — и поехал на СВО. Так же решительно, как когда-то в юности пришел в военкомат узнать, почему не приходит повестка в армию. Тогда повестку ему выдали — и Артур ушел на два года в десантники. "Служить в армии сейчас как будто непочетно, а образ бойца искажен. Но каждый мужчина должен пройти эту школу. Там закаляется характер, формируется внутренний стержень, который остается с тобой на всю жизнь", — уверен он.

Во время работы на СВО Артур ни разу не испытал непереносимых чувств, а вот в начале мобилизации было: когда жители России, мужчины, побежали за границу. Как эти мужчины потом будут жить и смотреть тем, кто остался и сражается?

Концентрат боли, грязи, крови и слез

Фото, которое облетело всю Россию – через Интернет, выставки, СМИ.

С самого начала он знал: в войне нет места романтике, что это концентрат боли, грязи, крови и слез. И он осознавал, что в любой момент может погибнуть. "Если я чего-то боюсь, я туда обязательно иду. Это же мужское! Тебя постоянно хотят убить — днем и ночью. Ты идешь в это пекло, преодолеваешь свой страх и привыкаешь. Есть неприятное ощущение, но не более", — рассказывает бесстрашный военный фотограф, который постоянно попадает под обстрелы и верит, что каждому отмерен свой срок жизни.

Как и в первый раз, Артур уезжает на СВО всегда спонтанно, порой за два дня до отъезда не зная, что сорвется на войну. Его всегда ждут наготове бронежилет, каска, техника, большой рюкзак с профессиональной аппаратурой. Сколько было таких поездок за 3,5 года, он и не помнит.

Это сейчас он знает многих военных, а тогда просто приехал в первое попавшееся подразделение и объяснил свою миссию. Военные приняли его, согласились — занятие нужное. Но так было не везде. "Было несколько ситуаций, когда убить могли и свои — и правильно. Пришел кто-то, снимает. Сейчас так не поедешь, война серьезно изменилась", — говорит Артур.

Серьезные изменения коснулись и работы фотографа: с одной стороны технический прогресс облегчил ряд задач, но с другой — "дроны испортили всю съемку": из-за них сложно и добраться на передовую. "Я, конечно, могу сделать хороший снимок, но он будет стоить моей жизни. Я выбираю жизнь, адекватность у меня пока еще преобладает", — улыбается Артур.

Военные — железные мужчины

«Романтика» войны - бежать в броне в +35

На фотографиях Артура Емельянова нет откровенных ужасов войны и того, что могло бы вызвать резонанс. И вместе с тем они погружают в другой мир, о котором каждому надо знать, хотя не каждый способен его выдержать. Эстетика его фотографий — в подлинности. "На войне все настоящее. Настоящие люди, отношения, ценности, дружба, машины. Настоящие мужчины, которые делают свою тяжелую, опасную и достойную работу", — рассказывает фотограф.

Артур считает своим долгом показать русского воина таким, чтобы соотечественники гордились им, а враги боялись. "Наши военные сильные, крепкие, железные, достойные мужчины. И они не должны выглядеть так, чтобы их хотелось пожалеть и покормить. Они должны выглядеть как богатыри, за которых хочется спрятаться и попросить о помощи. Они — герои, пример для подрастающего поколения — и на войне, и в мирной жизни. Каждый ребенок должен захотеть стать военным. Станут единицы, но хотеть и стремиться должны все!".

Артура Емельянова знают многие военные, с которыми он познакомился на СВО, в том числе и на передовой. Именно поэтому с чистым сердцем и глубокой признательностью ему вручили медаль, предназначенную только для военных, — "Казачья доблесть".