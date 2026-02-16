Победителей премии "Серебряный Лучник — Самара" объявят 26 февраля

Эксперты регионального этапа национальной премии "Серебряный Лучник — Самара" завершили оценку проектов, реализованных на территории области в 2025 году.

Результаты премии будут объявлены 26 февраля на церемонии награждения победителей, которая пройдет на площадке ГТРК "Самара". Это мероприятие "Лучника" давно стало важнейшим событием для профессионального сообщества региона. Подведение итогов — не только награждение победителей. Авторы лучших коммуникационных проектов получают возможность презентовать на площадке главной студии губернии свои идеи лидерам мнений и широкой общественности, рассказывают о креативных технологиях, достигнутых результатах. Происходит обмен опытом, актуальными решениями, эффективными практиками. Здесь рождаются замыслы новых проектов, накапливается профессиональное знание, которое передается новому поколению специалистов в области коммуникаций.

Партнёры торжественной церемонии — Национальный совет по корпоративному волонтёрству в Самарской области, компания "Логика молока". Оргкомитет премии "Серебряный Лучник — Самара" — агентство коммуникаций "ПРАТОН".