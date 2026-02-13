На благоустройство кладбища в Воскресенке направят 50 млн рублей

Мэрия Самары направит на благоустройство кладбища у с . Воскресенка Волжского района, запланированное на 2029–2030 гг., дополнительно 50 млн рублей.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии. Общий объем финансирования в 2026 г. составит 126,7 млн рублей.

Площадь кладбища в Воскресенке составляет 40 га земли. В рамках дополнительного финансирования планируется возведение зданий администрации, охраны, туалетов и др., бурение скважины, устройство сетей водопровода и канализации, ограждения кладбища, асфальтированных проездов, установка контейнерных площадок, указателей и другие виды работ.

"Учитывая длительность процесса благоустройства места погребения, высокую стоимость осуществления работ, предусмотренных проектом, требуется поэтапная реализация проектной документации для заблаговременного решения проблемы обеспечения города новыми местами захоронения", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, что в июне 2025 г. власти Самары утвердили муниципальную программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения", рассчитанную на 2026-2030 годы. За пять лет в программные мероприятия планируют вложить почти 1 млрд рублей.