Мэр Самары посетил Центр серийного производства СамГМУ На благоустройство кладбища в Воскресенке направят 50 млн рублей Юлия Ашуркова: "Самара станет еще привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов" В Тольятти бывшего чиновника приняли на работу с нарушением Юлия Ашуркова: "В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события"

Муниципалитеты Власть и политика

На благоустройство кладбища в Воскресенке направят 50 млн рублей

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэрия Самары направит на благоустройство кладбища у с . Воскресенка Волжского района, запланированное на 2029–2030 гг., дополнительно 50 млн рублей.

Фото: Анна Вырина

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии. Общий объем финансирования в 2026 г. составит 126,7 млн рублей. 

Площадь кладбища в Воскресенке составляет 40 га земли. В рамках дополнительного финансирования планируется возведение зданий администрации, охраны, туалетов и др., бурение скважины, устройство сетей водопровода и канализации, ограждения кладбища, асфальтированных проездов, установка контейнерных площадок, указателей и другие виды работ. 

"Учитывая длительность процесса благоустройства места погребения, высокую стоимость осуществления работ, предусмотренных проектом, требуется поэтапная реализация проектной документации для заблаговременного решения проблемы обеспечения города новыми местами захоронения", — говорится в пояснительной записке к постановлению. 

Напомним, что в июне 2025 г. власти Самары утвердили муниципальную программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения", рассчитанную на 2026-2030 годы. За пять лет в программные мероприятия планируют вложить почти 1 млрд рублей.

 

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

