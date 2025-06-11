В ритуальную сферу Самары до 2030 года вложат 1 млрд рублей

Мэрия Самары утвердила муниципальную программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения", рассчитанную на 2026-2030 годы. За пять лет в программные мероприятия планируют вложить почти 1 млрд рублей.
"Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 931,77 млн рублей", — отмечается в программных документах, опубликованных на сайте городской администрации.
Приводится и раскладка по годам. Так, в 2026 году планируют выделить 133,76 млн рублей, в 2027 — 207,3 млн рублей, в 2028 и 2029 гг. — 198,3 и 192,6 млн рублей, а в 2030 году — 199,6 млн рублей.
Напомним, в феврале был представлен проект программы. В соответствии с прописанными мероприятиями в Самаре планируют обустроить два новых кладбища (в районе пос. Воскресенка и в районе пос. Ясная Поляна), привести в порядок уже существующие, а также построить колумбарные стены для захоронения праха после кремации. Также предстоит узаконить участки в районе поселков Рубежное, Винтай и Задельное, которые фактически заняты захоронениями.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...