Были церкви и крепость: кассационный суд вернул государству земли бывшего завода клапанов

Участок, на котором найдены археологические и исторические ценности, вернулся государству. Чуть ранее исследователи решили, что застраивать эти земли нельзя: считается, что именно там князь Григорий Засекин основал Самарскую крепость.

Шестой кассационный суд вынес решение по иску прокуратуры. Служители Фемиды отменили апелляционное определение и удовлетворили требования прокуратуры. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, возврата в госсобственность 3,73 гектара земли под бывшим заводом добивалась прокуратура Самарской области. В сентябре 2025 г. ведомство подало иск в Самарский районный суд к компании "ТОП-Строй", связанной с местным бизнесменом Алексеем Леушкиным.

В прокуратуре отмечали, что участок представляет собой особую ценность - это объект с давней историей. Районный и областной суды прокуратуре отказывали. Сам завод снесли в 2017 году. А осенью 2024 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области опубликовало акт историко-культурной экспертизы земельного участка, где раньше был завод, - на ул. Князя Григория Засекина, 6. Экспертизу проводили потому, что владелец хотел участок застраивать, а историки выступали против из-за найденного здесь культурного слоя.

"Освоение участка началось в XVI в. - именно на этой территории, по мнению подавляющего большинства исследователей, располагалась Самарская крепость, основанная князем Григорием Засекиным и ставшая основой города. Крепость сгорела во время пожара 1703 г. и больше не восстанавливалась. Также с высокой долей вероятности на участке целиком или частично также располагались в разное время соборная Троицкая церковь (первый самарский православный храм), Спасо-Преображенские мужской и женский монастыри и церкви при них, Никольская церковь, Казанский собор, Смоленская церковь. Таким образом, данная территория занимает в истории Самары уникальное положение и имеет важнейшее значение для изучения развития и становления города", - отмечал археолог Виктор Цибин в своем исследовании.

Во время археологической разведки специалисты нашли несколько захоронений, следы пожарищ, фрагменты гончарной и лепной керамики, изделия из фарфора и стекла, металлические гвозди, медный крест и кости животных. Также обнаружены фрагмент кирпичной кладки (предположительно, остатки фундамента Казанского собора) и каменная кладка, которая может быть сохранившимся элементом мостовой Хлебной площади. Была выявлена и часть некой срубовой конструкции.

В итоге археологи признали застройку территории недопустимой. Интересно, что земли бывшего завода клапанов фигурировали в уголовном деле бывшего руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова. Чиновник позже получил реальный срок.