Были церкви и крепость: кассационный суд вернул государству земли бывшего завода клапанов

Участок, на котором найдены археологические и исторические ценности, вернулся государству. Чуть ранее исследователи решили, что застраивать эти земли нельзя: считается, что именно там князь Григорий Засекин основал Самарскую крепость.
Шестой кассационный суд вынес решение по иску прокуратуры. Служители Фемиды отменили апелляционное определение и удовлетворили требования прокуратуры. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, возврата в госсобственность 3,73 гектара земли под бывшим заводом добивалась прокуратура Самарской области. В сентябре 2025 г. ведомство подало иск в Самарский районный суд к компании "ТОП-Строй", связанной с местным бизнесменом Алексеем Леушкиным.
В прокуратуре отмечали, что участок представляет собой особую ценность - это объект с давней историей. Районный и областной суды прокуратуре отказывали. Сам завод снесли в 2017 году. А осенью 2024 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области опубликовало акт историко-культурной экспертизы земельного участка, где раньше был завод, - на ул. Князя Григория Засекина, 6. Экспертизу проводили потому, что владелец хотел участок застраивать, а историки выступали против из-за найденного здесь культурного слоя.
"Освоение участка началось в XVI в. - именно на этой территории, по мнению подавляющего большинства исследователей, располагалась Самарская крепость, основанная князем Григорием Засекиным и ставшая основой города. Крепость сгорела во время пожара 1703 г. и больше не восстанавливалась. Также с высокой долей вероятности на участке целиком или частично также располагались в разное время соборная Троицкая церковь (первый самарский православный храм), Спасо-Преображенские мужской и женский монастыри и церкви при них, Никольская церковь, Казанский собор, Смоленская церковь. Таким образом, данная территория занимает в истории Самары уникальное положение и имеет важнейшее значение для изучения развития и становления города", - отмечал археолог Виктор Цибин в своем исследовании.
Во время археологической разведки специалисты нашли несколько захоронений, следы пожарищ, фрагменты гончарной и лепной керамики, изделия из фарфора и стекла, металлические гвозди, медный крест и кости животных. Также обнаружены фрагмент кирпичной кладки (предположительно, остатки фундамента Казанского собора) и каменная кладка, которая может быть сохранившимся элементом мостовой Хлебной площади. Была выявлена и часть некой срубовой конструкции.
В итоге археологи признали застройку территории недопустимой. Интересно, что земли бывшего завода клапанов фигурировали в уголовном деле бывшего руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова. Чиновник позже получил реальный срок.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...