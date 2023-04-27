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Суды Происшествия

Самарский облсуд отказал Реналю Мязитову в переводе из зоны в колонию-поселение

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила постановление Куйбышевского райсуда об удовлетворившего ходатайство осужденного ИК-5 Реналя Мязитова об изменении вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 17 ноября 2020 г. Самарский районный суд признал бывшего руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова виновным в злоупотреблении полномочиями и крупном мошенничестве. По версии следствия, ущерб от его действий оценили в 360 млн рублей. Реналя Мязитова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей.

Реналь Мязитов трижды подавал ходатайства об УДО, и трижды суд отказывал ему. Обжаловать отказы не удалось.

Как сообщают в Куйбышевском районном суде, 26 декабря 2022 г., отбывающий срок в колонии общего режима ИК-5 Реналь Мязитов подал ходатайство об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору (п. 3 ст. 397 УПК РФ) с колонии общего режима, которой является ИК-5, на колонию-поселение.

15 февраля Куйбышевский районный суд удовлетворил его ходатайство. С таким решением райсуда не согласился представитель Самарской прокуроры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области, который внес на это постановление апелляционное представление.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, 19 апреля апелляционная инстанция рассмотрела представление прокуратуры и отменила постановление суда первой инстанции, отказав Реналю Мязитову в переводе из колонии общего режима в колонию-поселение. Сейчас у сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

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