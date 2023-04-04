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Суды Происшествия

Ренялю Мязитову не удалось оспорить отказ в УДО

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 апреля, Самарский областной суд оставил без изменения постановление Куйбышевского районного суда об отказе в условно-досрочном освобождении Реняля Мязитова. Об этом сообщили в суде.

Напомним, 17 ноября 2020 г. руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) признали виновным в злоупотреблении полномочиями и крупном мошенничестве. Ущерб от его действий оценили в 360 млн рублей. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей.

Ранее Реналь Мязитов уже подавал ходатайства об УДО, но и в октябре 2021 г., и в марте 2022 г. суд отказывал ему. Оспорить эти решения не получилось даже в Верховном Суде РФ.

В третий раз ходатайство об условно-досрочном освобождении Реняля Мязитова поступило в Куйбышевский районный суд 6 декабря 2022 года. 25 января суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Мязитов и его адвокат подали жалобы на постановление. 3 апреля Самарский областной суд оставил постановление Куйбышевского районного суда без изменения.

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