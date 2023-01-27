Реналю Мязитову в третий раз отказали в УДО

Реналю Мязитову в очередной раз отказали в УДО. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, 17 ноября 2020 г. руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) признали виновным в злоупотреблении полномочиями и крупном мошенничестве. Ущерб от его действий оценили в 360 млн рублей. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей.

Ранее Реналь Мязитов уже подавал ходатайства об УДО, но и в октябре 2021 г., и в марте 2022 г. суд отказывал ему. Оспорить эти решения не получилось даже в Верховном Суде РФ.