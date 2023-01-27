Реналю Мязитову в третий раз отказали в УДО

Реналю Мязитову в очередной раз отказали в УДО. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, 17 ноября 2020 г. руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) признали виновным в злоупотреблении полномочиями и крупном мошенничестве. Ущерб от его действий оценили в 360 млн рублей. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей.
Ранее Реналь Мязитов уже подавал ходатайства об УДО, но и в октябре 2021 г., и в марте 2022 г. суд отказывал ему. Оспорить эти решения не получилось даже в Верховном Суде РФ.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.