Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на отказ Реналю Мязитову в УДО

Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы адвоката Реналя Мязитова на постановление Куйбышевского райсуда Самары, повторно отказавшего в условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, 17 ноября 2020 г. Самарский районный суд признал Мязитова виновным в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Ему назначили шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Оспорить приговор в областном суде не удалось.
Из назначенного срока Мязитов к тому времени отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
25 октября 2021 г. Куйбышевский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства Мязитова об УДО. Осужденный и его адвокат подали жалобу на это решение в областной суд. Там жалобу рассмотрели и отправили ходатайство об УДО на новое рассмотрение в районный суд.
1 марта Куйбышевский районный суд снова отказал Мязитову в УДО. 2 июня апелляционная инстанция оставила постановление суда первой инстанции без изменений, оно вступило в законную силу.
Шестой кассационный суд оставил жалобу без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции без изменения.
Затем адвокат направил кассационную жалобу на постановление Куйбышевского райсуда в Верховный Суд РФ. 25 ноября ВС отказал в передаче ее на рассмотрение.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.