Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на отказ Реналю Мязитову в УДО

Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы адвоката Реналя Мязитова на постановление Куйбышевского райсуда Самары, повторно отказавшего в условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 17 ноября 2020 г. Самарский районный суд признал Мязитова виновным в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Ему назначили шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Оспорить приговор в областном суде не удалось.

Из назначенного срока Мязитов к тому времени отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

25 октября 2021 г. Куйбышевский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства Мязитова об УДО. Осужденный и его адвокат подали жалобу на это решение в областной суд. Там жалобу рассмотрели и отправили ходатайство об УДО на новое рассмотрение в районный суд.

1 марта Куйбышевский районный суд снова отказал Мязитову в УДО. 2 июня апелляционная инстанция оставила постановление суда первой инстанции без изменений, оно вступило в законную силу.

Шестой кассационный суд оставил жалобу без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции без изменения.

Затем адвокат направил кассационную жалобу на постановление Куйбышевского райсуда в Верховный Суд РФ. 25 ноября ВС отказал в передаче ее на рассмотрение.